Tutto pronto per la seconda edizione de “La giornata della ristorazione”, iniziativa promossa da Fipe che si rivolge a chef e ristoratori a tutti i livelli

Dopo il successo della prima edizione, torna l’iniziativa lanciata dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi che promuove la cultura dell’ospitalità in Italia. Si celebra il 18 maggio “La Giornata della Ristorazione”, per valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana. Quest’anno l’evento, a cui aderisce anche Confcommercio Bari-BAT, riunirà, sotto il comune denominatore dell’ospitalità i ristoratori di ogni livello per celebrare insieme un tema fondamentale per tutto il mondo della ristorazione: l’ospitalità. “La giornata della Ristorazione – spiega Vito D’Ingeo Presidente Confcommercio Bari-BAT – in questo secondo anno celebra l’Ospitalità, un tema fondamentale per il mondo della ristorazione. L’idea di FIPE, è quella di creare il vero grande appuntamento dedicato alla cultura della ristorazione italiana. Siamo felici che numerosi ristoratori del nostro territorio parteciperanno all’iniziativa. Una edizione, quella del 2024, che conferma una presa di coscienza da parte della comunità dei ristoratori sulla importanza ed originalità dell’iniziativa, dopo l’esordio del 2023” “Tornare al senso del convivio – aggiunge Nicola Pertuso Presidente FIPE Confcommercio Bari-BAT - vuol dire soffermarsi sul significato più alto del concetto di cibo e alimentazione soprattutto all’interno dell’educazione occidentale dove il vivere assieme, attorno alla tavola, ha anche un valore forte simbolico. A tavola, infatti, l’uomo si alimenta fisicamente, intellettualmente e spiritualmente. E ciò non vuol dire necessariamente dialogare, ma esserci, con attenzione e sensibilità, anche senza dirsi niente. Il ristorante, quindi, non è solo una semplice impresa: è il luogo in cui ancora vive la convivialità” La giornata della Ristorazione” rappresenta prima di tutto una fondamentale occasione sociale per rieducare l’uomo a vivere assieme, vuole essere una festa popolare, inclusiva, solidale e profondamente etica che ha come obiettivo primario quello di invitare tutti gli italiani a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità intorno alla tavola. Sarà un evento diffuso che riunirà i luoghi della ristorazione, in tutto il territorio, come vere e proprie agenzie culturali del territorio dove onorare il rito più antico dell’uomo: l’Arte del Convivio. Ed è questa visione rinnovata dell’ospitalità che FIPE e tutti i partner che aderiranno alla manifestazione vogliono riaffermare e promuovere con la Giornata.