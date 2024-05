I valori economici e sociali della tavola al centro della seconda edizione della 'Giornata della ristorazione'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dopo il successo dello scorso anno, questo week-end si celebra la seconda edizione della Giornata della Ristorazione, promossa da FIPE-Confcommercio con la direzione artistica di Rampello & Partners. I valori della condivisione e del convivio al centro anche del progetto di legge per l’istituzione della Giornata della Ristorazione, assegnato alla X Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati lo scorso 7 maggio. Economia e ospitalità i temi principali della giornata, che ha l’obiettivo di accendere la luce su un settore che ricopre un ruolo fondamentale per l’economia e l’identità del nostro Paese. La Giornata della Ristorazione è dedicata tanto alla tradizione alimentare del nostro Paese, quanto alle sfide che attendono il settore della Ristorazione, ampiamente sottolineate proprio dal Rapporto Ristorazione FIPE 2024, con i necessari cambiamenti dei modelli di business che ridefiniscono la sostenibilità economica delle imprese alle nuove esigenze dei consumatori, sempre più sensibili all’ innovazione digitale, alla transizione ambientale e all’inclusione sociale. L’appuntamento è promosso da FIPE-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo. Nell’occasione, anche la Fipe-Confcommercio di Bari - BAT ha svolto un’intensa attività di promozione dell’iniziativa tra i ristoratori del proprio territorio e ha organizzato diverse iniziative locali per celebrare la Giornata della Ristorazione: “C’è grande richiesta da parte di numerosi turisti a recarsi presso i ristoranti per La Giornata della Ristorazione. E’ un momento efficace di valorizzazione di un settore fondamentale per l’economia del territorio e comunicare i valori culturali, sociali e identitari di cui è espressione”, è il commentato il Presidente di FIPE - Ristoratori Bari – BAT, Dino Saulle. Inoltre, la Giornata della Ristorazione è l’occasione per realizzare un'importante iniziativa di beneficenza a sostegno delle mense di comunità di Caritas Italiana su tutto il territorio nazionale per fornire ristoro e socialità a chi vive in condizione di fragilità. Sarà possibile donare attraverso la piattaforma “Forfunding” di Intesa Sanpaolo sia su www.forfunding.com e sia inquadrando i QR Code disponibili sui centritavola posizionati nei ristoranti aderenti.