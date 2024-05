Il segretario generale della Fai Cisl Bari Vincenzo Cinquepalmi è il nuovo presidente del Cimala Ebat di Bari e Bat al servizio di 26mila imprese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’ente bilaterale agricolo CIMALA EBAT ha un nuovo Presidente, si tratta di Vincenzo Cinquepalmi, Segretario generale della FAI CISL Bari-BAT che ne sarà alla guida per tre anni. Assieme al presidente, è stato eletto anche un nuovo comitato di gestione. Alla cui vicepresidenza c’è Vincenzo Villani di Confagricoltura Bari. “Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata – dichiara Cinquepalmi-. Dovremo dare continuità al lavoro svolto finora e rafforzare ulteriormente sia le azioni di supporto per la prestazioni integrative ai lavoratori sia le attività di sostegno alle aziende agricole in direzione di una maggiore sicurezza del lavoro e un incremento di sostenibilità, innovazione e formazione”. Vari sono i compiti e le funzioni assegnati agli Enti Bilaterali, ma quello che maggiormente si impone, per importanza e peculiarità, è la sicurezza sui luoghi di lavoro, la quale sicurezza si persegue attraverso la: 1) Sorveglianza sanitaria, ricorrendo alle convenzioni con le ASL, per effettuare le visite mediche preventive preassuntive ovvero, mediante convenzioni, con i medici competenti, in caso di esposizione a rischi specifici. Tali visite riguardano, in particolare, i lavoratori agricoli stagionali; 2) Informazione e formazione , è un adempimento che viene assolto con la consegna ai lavoratori di appositi documenti certificati dalle ASL, ovvero dagli Enti Bilaterali, contenenti istruzioni volte a preservare l’incolumità e la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro. Ai lavoratori provenienti da altri paesi, deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi all’ informazione e formazione. Per quanto riguarda la formazione, intesa in senso stretto, è l’attività formativa e di aggiornamento rivolta sia ai lavoratori che ai datori di lavoro e può essere svolta direttamente dagli Enti Bilaterali, essendo essi riconosciuti idonei soggetti formatori. Tale attività, giova sottolineare, è svolta avendo sempre come riferimento la prevenzione e la protezione dei soggetti sui luoghi di lavoro. “L’ente bilaterale è uno strumento che contribuisce – conclude Cinquepalmi - a realizzare quell’alleanza e quell’unità di intenti tra lavoratori e aziende che favorisce lo sviluppo delle nostre imprese, la qualità e la sicurezza del lavoro, l’acquisizione di una formazione capace di aggiornare e integrare le competenze e l’innovazione. Bari e Bat contano, insieme, 25.597 imprese agricole e 37.945 addetti.