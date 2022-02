Il segretario generale Luigi Sbarra al congresso provinciale Cisl a Bari.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sarà Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, a concludere i lavori della prima delle due giornate di congresso dell’Unione sindacale territoriale Cisl Bari in programma a partire da martedì 15 febbraio ore 09:00 al Nicolaus Hotel. Mercoledì 16 febbraio, sempre al Nicolaus Hotel, l’intervento del segretario regionale Antonio Castellucci e le conclusioni del segretario nazionale confederale Andrea Cuccello. “Inverno demografico, chiusura sociale, lavoro povero. Crescita e innovazione per le nostre comunità”: è il titolo che la Cisl Bari ha scelto per celebrare il sesto congresso che coinvolgerà più di 200 delegati, numerosi ospiti e autorità e che martedì 15 dalle ore 9:00 avrà come momento centrale la relazione del segretario uscente Giuseppe Boccuzzi. Subito dopo, un momento di approfondimento affidato al demografo dell’Università di Calabria, Pietro Iaquinta (analizzerà l’impatto dell’inverno demografico su società e lavoro nei nostri territori), all’analista sociale e presidente di Radici Future edizioni, Leonardo Palmisano (parlerà delle derive del lavoro povero), e a monsignor Luigi Renna, presidente della Commissione CEI problemi sociali lavoro giustizia e pace, vescovo di Cerignola, in procinto di assumere la guida dell’arcidiocesi di Catania (si soffermerà sulla chiusura sociale e le periferie esistenziali). Il confronto sarà moderato dal giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Gianluigi De Vito. L’assise congressuale, come contributo al rilancio dell’attività culturale pugliese nel post pandemia, sarà intervallata da interventi musicali dal vivo del trio Diamond Sister, gruppo di voci femminili specializzato nel canto armonizzato. I lavori congressuali di mercoledì 16 febbraio si concluderanno con la proclamazione degli eletti al Consiglio generale territoriale, che a sua volta eleggerà il segretario territoriale e i membri di segreteria per i prossimi quattro anni.