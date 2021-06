Sbloccate autorizzazioni ambientali, pubblicati i bandi di Selektica per la formazione dei 154 lavoratori ex Om

Il segretario generale Uil Puglia, Franco Busto: "Siamo perfettamente coscienti che la strada è ancora lunga: un impianto di trattamento rifiuti non si mette su in qualche giorno, tuttavia oggi c’è quantomeno l’impressione di trovarci davanti a un percorso concreto"

Sono stati pubblicati i bandi per i corsi di formazione dedicati ai 154 lavoratori ex Om che potranno essere coinvolti nel progetto di Selektica, l'azienda di trattamento rifiuti che troverà sede nell'impianto di Modugno riqualificato per accogliere la nuova attività

I bandi sono stati avviati dopo l'ottenimento delle autorizzazioni ambientali da parte di Selektica, al termine di una lunga attesa che aveva preoccupato lavoratori e sindacati: “C’è stato qualche intoppo e qualche ritardo di carattere burocratico - dichiara Franco Busto, segretario generale della Uil di Puglia - ma considerando la storia recente e non della vertenza, direi che oggi abbiamo compiuto un passo in avanti estremamente significativo. Adesso, almeno sulla carta, non esistono più ostacoli alla realizzazione dell’impianto che rioccuperà gran parte dei lavoratori ex Om, che da dieci anni, tra illusioni e delusioni, attendono una svolta".

"Siamo perfettamente coscienti - dice Busto - che la strada è ancora lunga: un impianto di trattamento rifiuti non si mette su in qualche giorno, tuttavia oggi c’è quantomeno l’impressione di trovarci davanti a un percorso concreto. Ringraziamo la Regione, dal vice capo di gabinetto De Santis al presidente della task force Caroli, agli uffici tecnici e ai sindaci di Bari e Modugno, Decaro e Bonasia, per la disponibilità e la sensibilità dimostrata. Per parte nostra resteremo comunque vigili finché l’ultimo di quei ragazzi non avrà timbrato il primo cartellino in Selectika".