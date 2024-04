Servizi educativi per i minori da zero a tre anni, la Regione approva il modulo per l'iscrizione preventiva

Nell'ultimo incontro di concertazione con le parti sociali e le rappresentanze di categoria del sistema di offerta educativa per minori da zero a tre anni, che si è svolto lo scorso 11 aprile su iniziativa dell’Assessorato regionale all’Istruzione, la Sezione Istruzione e Università ha approvato il 'modulo per l'iscrizione preventiva ai servizi educativi' da presentare nell’ambito delle procedure per l’accesso a misure di sostegno finanziate tramite Avvisi regionali.

L'amministrazione ha quindi ll’esigenza, manifestata dai gestori dei servizi educativi all’interno del Comitato regionale per la promozione del Sistema integrato zerosei, di promuovere un momento di incontro e dialogo tra i servizi educativi accreditati e i nuclei familiari interessati alla frequenza degli stessi, superando la criticità generate dall’utilizzo di procedure interamente telematiche.

Il modulo, infatti, disponibile in formato editabile sul portale 'Studio in Puglia' a questo indirizzo, va consegnato personalmente all’Unità di offerta prescelta dal nucleo familiare, debitamente sottoscritto in doppio originale, chiedendo al servizio educativo di controfirmare una copia per ricevuta. Al momento della presentazione delle domande di accesso a benefici nell’ambito di Avvisi di finanziamento regionale, sarà possibile valorizzare il possesso del modulo firmato da entrambe le parti tramite il caricamento in piattaforma.

In Puglia la platea di coloro che si rivolgono al sistema educativo sta aumentando. Per questa ragione sono state individuate diverse date sia per l’accreditamento delle strutture sia per le famiglie. Due le finestre di accreditamento per le strutture, la prima si è conclusa a marzo mentre a giugno si aprirà la seconda. E due anche le finestre per la presentazione delle domande da parte delle famiglie: la prima si aprirà a maggio, e ad agosto si aprirà la seconda.