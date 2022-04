Servizi innovativi e su misura del cliente: da Monopoli l'esperienza dell'agenzia di rappresentanza Rino Petino

Un’agenzia di rappresentanza che unisce tradizione e innovazione in un headquarter di 1.200MQ di showroom e 300 di uffici situata a Monopoli, nel cuore della Puglia. Gli ospiti dell’evento che si è tenuto a Monopoli il 6 aprile 2022 hanno potuto toccare con mano la customer experience firmata rino petino, l’agenzia di rappresentanza dotata di servizi innovativi e strutturati per i clienti che ha avviato un percorso di trasformazione digitale unico nel suo genere.

La contaminazione dei canali online e offline è la caratteristica della strategia dell’azienda e i partecipanti, durante la giornata, hanno avuto l’occasione di visitare il quartiere generale e i magazzini automatici verticali multi-colonna SILO2, fiore all’occhiello del brand. Sono costituiti da armadi automatizzati che sviluppano la capacità di stoccaggio in verticale con il minimo ingombro a favore di un’accelerazione delle attività e di una sincronizzazione dei flussi degli ordini. Insomma, un vero e proprio gioiello della logistica, messo a punto grazie alla partnership tra Sidea Group, società di consulenza strategica e operativa specializzata in MarTech Omnicanale, e ICAM S.r.l., azienda specializzata nella progettazione e produzione di innovativi sistemi automatici per lo stoccaggio, la distribuzione e la vendita di materiali e merci.

Gli ospiti dell’evento hanno sperimentato l’efficienza del sistema, simulare un ordine di acquisto e vivere da vicino la shopping experience in tutte le sue fasi.

Intanto il futuro della rino petino è in continua espansione: l’automatizzazione è uno degli obiettivi centrali per migliorare il livello di servizio offerto alla clientela – che comprende l’azienda mandante, i negozi e il consumatore finale – ma non può prescindere da una formazione professionale di altissimo livello, perché, come dice Francesco Petino, master coordinator dell’azienda, «La tecnologia non può portare ai risultati sperati senza il supporto e le skills di risorse umane altamente formate».

L’ampliamento del parco-clienti con altri operatori della zona, e non, è un altro punto cruciale della visione a lungo termine, dal momento che il know-how è disponibile per tutti i prodotti dotati di EAN. Valore aggiunto di una strategia innovativa come questa è infine l’attenzione alla sostenibilità. La rino petino, considerando il consistente incremento di consumo energetico che l’implementazione dei magazzini verticali avrebbe comportato, ha scelto di dotarsi di pannelli solari che la rendano autonoma dal punto di vista energetico. Fatto non trascurabile, in un momento così delicato per questo settore.

L’evento è continuato in serata con il soggiorno presso l’Hotel Covo dei Saraceni, a Polignano a Mare, che si trova nel punto più panoramico della costa e la cena alla cantina Giovanni Aiello, a Putignano, famosa per produrre vini molto speciali ed esclusivi, i Chakra, declinati nei colori Rosso, Blu, Rosato, Verde ed Essenza.