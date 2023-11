Settimana della cucina italiana nel mondo, la Regione Puglia protagonista in Giappone

La Puglia è protagonista in Giappone della Settimana della Cucina italiana nel Mondo. Intorno a questo appuntamento è stato costruito un articolato programma di attività dedicato alle relazioni istituzionali, culturali, imprenditoriali e commerciali. Ad aprire oggi a Tokyo le celebrazioni, l’Ambasciatore d’Italia in Giappone Gianluigi Benedetti, il Vice Presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese e la Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura a Tokyo Silvana De Maio.

Il teatro dell’Istituto italiano di cultura ha ospitato il concerto del Quartetto d’archi della Fondazione Petruzzelli e il reading della poetessa pugliese Tiziana Di Molfetta. La grande partecipazione di pubblico è stata accompagnata anche una degustazione di vini pugliesi.

"La Puglia è qui oggi all'Istituto Italiano di Cultura in Giappone a Tokyo dove portiamo assaggi della nostra enogastronomia alla settimana della cucina italiana nel mondo - ha dichiarato il Vice Presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese - Ma portiamo anche la nostra impresa: non solo la Puglia come destinazione turistica ma come regione in cui investire e come produttrice del made in Italy di qualità. Per questo motivo siamo protagonisti di questa settimana, con l'ambasciata italiana. Siamo estremamente lieti di poter tenere assieme questo mix di enogastronomia, di cultura, turismo, di impresa e di sviluppo".

"Siamo molto contenti qui all'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo di accogliere la delegazione della Regione Puglia - dichiara la direttrice Silvana Di Maio - che ci offre con grande generosità un concerto con un quartetto d'archi dell’orchestra del Petruzzelli e una presentazione delle poesie della signora Tiziana di Molfetta con la traduzione in giapponese per il nostro pubblico che segue sempre le nostre attività culturali".

"La nuova tournée in Giappone del Teatro Petruzzelli - dichiara Massimo Biscardi, sovrintendente Fondazione Teatro Petruzzelli - è per noi motivo di grande gioia e traccia una ideale prosecuzione del percorso che ha preso il via nel 2018, con la messa in scena di Turandot di Giacomo Puccini e de Il Trovatore di Giuseppe Verdi, in cinque città del Paese del Sol Levante. Questa volta, grazie al progetto della Regione Puglia, con le prestigiose collaborazioni delle istituzioni italiane e giapponesi, sarà il nostro Quartetto d’Archi ad esibirsi in due concerti a Tokyo ed Osaka. Una grande opportunità che rafforzerà il rapporto fra la Puglia e l’Oriente, attraverso la grande musica classica, tanto apprezzata dal popolo giapponese, detentore di una cultura solida e dalle secolari e poliedriche sfaccettature".

L’organico del Quartetto d’Archi è composto dalle prime parti Orchestra del Teatro Petruzzelli: Gabriele Ceci (violino), Saveria Mastromatteo (violino), Federico Regesta (viola) e Giuseppe Carabellese (violoncello), il programma scelto propone: di Felix Mendelssohn Bartholdy, Quartetto n. 2 in la minore, op. 13, di Nino Rota, Quartetto per Archi e per concludere l’arrangiamento di Emanuele Muzio di alcuni brani scelti per Quartetto d’Archi, dall’opera Luisa Miller di Giuseppe Verdi.

Quella della Regione Puglia in Giappone è una missione di sistema che coinvolge in particolare i settori sviluppo economico, turismo e agricoltura. L’obiettivo è fare ingresso nel mercato asiatico nella maniera più incisiva possibile, una strategia avviata lo scorso giugno a Singapore, passando dalla Fiera nazionale Tourism Expo Japan, poi dall’evento 'Business or Pleasure? Puglia' dedicato all’internazionalizzazione delle imprese e all’attrazione di investimenti esteri, e oggi con la Settimana della cucina italiana nel Mondo a Tokyo e Osaka. Lo sguardo è già rivolto alle grandi opportunità di Expo Osaka 2025.

Domani gli chef pugliesi realizzeranno una masterclass con gli studenti della rinomata scuola di cucina internazionale Hattori di Tokyo, per mostrare le tecniche di preparazione delle ricette più autentiche, il Vice Presidente Piemontese si recherà a Osaka per incontrare il Console generale italiano Marco Prencipe.

Nel corso di questa missione, la delegazione pugliese incontrerà numerose autorità istituzionali e culturali giapponesi.

La sera del 15 dicembre ad Osaka si terrà Puglia Lifestyle Dinner la cena di networking in collaborazione con il Consolato d’Italia, occasione di incontro e scambio tra imprese e istituzioni italiane e giapponesi nella città che ospiterà Expo 2025. Previsto il concerto del Quartetto d’archi della Fondazione Petruzzelli. Il 17 novembre a Tokyo c’è la Puglia Night, evento istituzionale della Puglia nella residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Tokyo.

Nella giornata conclusiva, il 18 novembre, a Tokyo in programma due eventi di networking: il Pasta Fresca Party, dedicato all'enogastronomia pugliese nel noto locale della cucina italiana a Tokyo Cadot, e Puglia lifestyle night 'Pesce crudo vs Sushi. Pick-up the bar' alla presenza di testimonial e celebrities giapponesi, influencer della campagna digitale, stampa e istituzioni.