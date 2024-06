Le segreterie sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Nursind "rigettano la proposta" dell'ente Miulli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

A seguito dell'incontro del 30 maggio 2024, le Segreterie territoriali e aziendali di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS e NURSIND hanno riaffermato la loro posizione in merito alla situazione lavorativa all'interno dell'Ente "F. Miulli". È fondamentale ricordare che il 10 maggio scorso, i lavoratori dell'ente hanno all'unanimità approvato la totale adesione al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) Comparto Sanità Pubblica 2019-2021. Durante l'assemblea, sono state sollevate numerose preoccupazioni riguardanti le dotazioni organiche, spesso sotto i minimi necessari, il frequente ricorso al lavoro straordinario con conseguenze negative sul piano psico-fisico dei dipendenti, e casi di demansionamento. In risposta a queste problematiche, è stata manifestata l'intenzione di avviare azioni legali contro l'ente per tutelare i diritti dei lavoratori. Le Segreterie Sindacali hanno chiarito che non possono, né intendono, assumere una condotta contraria al mandato ricevuto dai lavoratori, sottolineando l'importanza di operare nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza. In tale ottica, le OO.SS. hanno rigettato integralmente la proposta dell'ente del 3 giugno 2024, non considerando accettabile il primo step della proposta (articoli 1-42) né la seconda sezione (articoli 43-110) a causa delle modifiche sostanziali apportate dall'ente stesso. Le Segreterie Sindacali hanno sollecitato l'immediata applicazione di tutti gli istituti economici pendenti e previsti dal CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019-2021, con particolare riferimento a: • L’adeguamento retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2023, degli importi per gli incarichi di posizione funzionale di parte fissa a 76,92 euro, sostituendo l’indennità di parte comune conglobata di 71,53 euro. • L’adeguamento retroattivo degli importi per le funzioni organizzative e professionali dal 1° gennaio 2023. • L’erogazione delle indennità per l’operatività in particolari Unità Operative/servizi come previsto dall’articolo 107 comma 2. • Il pagamento anticipato di 40,00 euro per il personale del Pronto Soccorso, da conguagliarsi a decorrere dal 31 dicembre 2021 e valido dal 2022, in conformità con l’art. 1 comma 293 della Legge 234/2021. Le Segreterie Sindacali hanno chiarito che la base di partenza per qualsiasi negoziazione è il CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019-2021. Hanno diffidato l'ente dall'adottare posizioni autonome nell'applicazione di contratti collettivi integrativi aziendali non conformi alle norme di riferimento. Inoltre, hanno avvertito che, in assenza di riscontri positivi entro il 17 giugno 2024, adotteranno tutte le iniziative necessarie per tutelare i diritti dei dipendenti dell’Ospedale “F. Miulli”. Questa ferma posizione delle Segreterie Sindacali e l’adesione unanime dei lavoratori sottolineano l’importanza di garantire condizioni di lavoro eque e rispettose delle normative vigenti, per il benessere e la sicurezza di tutti i dipendenti coinvolti.