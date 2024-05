Istanze online per lo Sportello delle Attività produttive: il Comune amplia i servizi sul portale 'Impresainungiorno'

Si ampliano i servizi comunali disponibili sul portale Impresainungiorno. A partire da martedì 3 giugno, sarà implementato, con 92 ulteriori procedimenti, il numero dei procedimenti di competenza del Comune di Bari avviabili attraverso la piattaforma nazionale di presentazione telematica di istanze indirizzate allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP.

La piattaforma consente alle imprese di accedere a una serie di servizi informativi e operativi di natura amministrativa in maniera veloce e semplificata.

Pertanto, a decorrere da martedì 3 giugno, anche per i nuovi ulteriori 92 procedimenti, gli operatori economici operanti nel Comune di Bari, così come i consulenti che trasmettono istanze, comunicazioni e domande per conto dei propri assistiti, dovranno utilizzare la piattaforma Impresainungiorno per inoltrare le relative istanze al SUAP.

L’elenco dei procedimenti disponibili su Impresainungiorno, ordinati sia per amministrazione competente sia per tipologia, è disponibile al seguente link: https://www.comune.bari.it/web/commercio-impresa-e-demanio-marittimo/suap-sportello-unico-per-le-attivita-produttive

Si precisa che, per un periodo di 30 giorni decorrenti dal 3 giugno 2024, saranno ancora accolte istanze anche a mezzo PEC riferite ai procedimenti di nuovo avvio. Decorso il termine, questi procedimenti saranno accolti solo attraverso il portale Impresainungiorno.

Tutte le pratiche e le istanze già avviate prima del 3 giugno 2024 a mezzo PEC saranno comunque portate a compimento con le modalità già precedentemente attive, e dunque non è necessario reimmettere l’istanza o riavviare la pratica.

Per ogni altro tipo di procedimento, non elencato in precedenza e quindi non attivabile tramite il portale Impresainungiorno è possibile presentare le istanze al SUAP a mezzo PEC all'indirizzo suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it.