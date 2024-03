Prodotti agroalimentari, lo spot della Regione sulla qualità della filiera pugliese: "Sicuramente buona"

"Filiera agroalimentare pugliese: sicuramente buona!" è il titolo del video promozionale sulla sicurezza alimentare e sanità animale, che illustra l’importanza della performance raggiunta dalla Regione Puglia, da Arpa Puglia, dalle Asl e dall’Istituto Zooprofilattico (Izspb). La pubblicità è stata presentata oggi a Bari della Presidenza della Regione Puglia.

All’incontro sono intervenuti Alessandro Piva, noto regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, che ha curato la produzione creativa della campagna di comunicazione, e Tancredi Di Paola, il regista emergente che ha diretto lo spot.

"La Regione Puglia si occupa di tutto ciò che migliora la vita dei pugliesi - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - In particolare si occupa di tutti i controlli alimentari, cioè verifica la qualità del cibo produzione per produzione, luogo per luogo, con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico di Foggia, dei Carabinieri del Nas e dei dipartimenti di prevenzione delle Asl. La Regione Puglia è la prima nella capacità di effettuare controlli sul cibo e questo ovviamente per noi è motivo di grande orgoglio ma anche di grande tranquillità, perché questa campagna che oggi abbiamo presentato è per noi motivo per promuovere le nostre produzioni e per spingere chi si occupa di produzione di alimenti a farlo nella qualità e nella sicurezza".

Per l’assessore regionale alla Salute Rocco Palese "la prevenzione nel contesto della sicurezza alimentare è un elemento essenziale di salvaguardia della salute delle persone. Operiamo, anche grazie all'operosità dell’Izp con i servizi veterinari Asl e con Arpa, un forte contrasto alla contraffazione alimentare, visto che molte delle patologie del tubo gastroenterico provengono dall'alimentazione, quindi serve molta attenzione. Così come bisogna fare molta attenzione anche alla prevenzione sotto l'aspetto veterinario, nel contesto dell'igiene e sanità pubblica, l'assistenza veterinaria è molto importante sia per il benessere degli animali che del genere umano".

"Il Rapporto presentato oggi ci rimanda a un dato che racconta la grande attenzione della Regione, attraverso questa agenzia che è così importante per noi, strategica per quantità e qualità dei controlli che vengono operati - è il commento dell’assessora regionale all’Ambiente Anna Grazia Maraschio - Questi dati ci portano ad essere tra i primi in Italia per attenzione e per controlli. La prevenzione è un fattore chiave all'interno di questa visione che è la sicurezza alimentare e la sicurezza degli animali. Tuteliamo la salute anche degli animali e dell'ambiente perché i dati poi dovranno orientarci a fare delle scelte. È quello che noi stiamo facendo, puntando verso un'agricoltura rigenerativa e questo è importante per i terreni, per l'aria, per la qualità di ciò che viene prodotto ma anche per quanto riguarda poi la profilassi degli animali. Quindi un risultato davvero importante, per questo ringraziamo Arpa per il lavoro che svolge quotidianamente per tutti noi".

"L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, e non la semplice assenza di malattia - ha sottolineato Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia - I dati che abbiamo presentato oggi, che sono confermati dal Ministero della Salute, restituiscono l’impegno assunto da Arpa Puglia in questi anni, per costruire un modello organizzativo e scientifico in linea proprio con la definizione di 'salute' dell’Oms. Per questo abbiamo voluto fortemente realizzare il laboratorio del 'Polo di Specializzazione Alimenti', tecnologicamente all’avanguardia, inaugurato, nel 2022, anche nell’ottica di costruire un hub scientifico della sicurezza degli alimenti di origine vegetale, con le migliori tecnologie disponibili, strumentazioni all’avanguardia che possano valorizzare il contributo scientifico e degli straordinari tecnici di Arpa (biologi, fisici, chimici, ingegneri, ndr) che costituiscono il capitale umano e professionale dell’Agenzia".

"Parlare di prevenzione alimentare per questa regione così legata alla terra è fondamentale - ha commentato Alessandro Piva - Il nostro è stato un lavoro che racconta questo primato regionale, quest'attenzione particolare alla salute dei suoi cittadini e al preservare il nostro territorio".

Il regista Tancredi Di Paola ha dichiarato: "Per noi è stata la meravigliosa opportunità di intraprendere un viaggio per seguire il percorso che una mozzarella fa dalla mucca fino al tavolo del consumatore, quindi abbiamo potuto seguire questa avventura che in sicurezza raggiunge le nostre tavole".

Dalla Relazione annuale del Piano di controllo regionale pluriennale in materia di sicurezza alimentare e sanità animale emerge che la Puglia, grazie al numero e qualità dei controlli, si attesta a livello nazionale al primo posto per numero medio di fitofarmaci ricercati su singolo campione e al secondo per numero di analisi trasmesse al Ministero della Salute.

Prevenire le malattie dell’uomo e degli animali è un obiettivo importante per creare salute nella collettività. Secondo il principio One Health (una sola salute), lo stato di benessere degli esseri umani, degli animali, delle piante e degli ecosistemi è strettamente interconnesso; in sintesi un uomo è sano se vive in un ambiente sano, si nutre di cibi sani, vive a contatto con animali sani. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità circa il 60% delle malattie infettive emergenti segnalate a livello globale proviene da animali e ogni anno una persona su dieci si ammala per aver ingerito del cibo contaminato.

Le malattie trasmesse dagli alimenti, le cosiddette Mta, sono causate infatti da pericoli biologici, chimici, fisici e zoonosi trasmesse dagli animali. Rappresentano un problema di sanità pubblica per le gravi conseguenze in termini sanitari, economici e di impatto sulla fiducia dei consumatori. Argomento particolarmente importante per un territorio, come la Puglia, che vanta negli ultimi anni importanti flussi di presenze turistiche.

Nel 2022 in Puglia sono stati campionati dai Sian (Servizi Medici) e Siav B (Servizi Medico Veterinari) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali, complessivamente 5.424 campioni (escluse acque potabili) su cui sono state eseguite 281.642 ricerche. Le analisi dei residui di fitosanitari, a fronte dei 977 campioni, costituiscono il 90,5% (255.012 analisi) di tutte le analisi trasmesse dalla Regione Puglia tramite flusso nazionale denominato 'Radisan'.