Bosch, il sito di Bari non sarà chiuso. Rischio tagli del personale: "Le nuove produzioni richiedono meno addetti"

"La strategia è basata sulla riqualificazione del personale per esigenze interne e per l'esterno. Ma i nuovi prodotti richiedono meno addetti, ci sarà un adeguamento del personale in modo volontario e incentivato". È questo il futuro del sito Bosch di Bari, delineato dal general manager del riparto italiano dell'azienda, Renato Lastaria, durante un incontro stampa a Milano. Lo riporta AskaNews.

"Dobbiamo trovare una nuova identità industriale per Bari - ha concluso il dirigente della Bosch - assicurando al sito un futuro a medio e lungo termine. Non abbiamo intenzione di chiudere".