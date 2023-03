Starbucks apre in centro a Bari, sul web spuntano gli annunci di lavoro

Gli annunci di lavoro, spuntati in queste ore sui siti specializzati in reclutamento del personale, sono più che un indizio: la catena internazionale Starbucks sta per sbarcare a Bari con un nuovo store. L'azienda Percassi si starebbe occupando della selezione dei lavoratori: le figure cercate sono baristi e store manager. Il nuovo locale del noto marchio di caffè americano aprirà nel centro cittadino.

Secondo quanto riportato negli annunci di lavoro, la formazione per i baristi avverrà all’interno di uno store già esistente con il supporto di un team esperto e in aula a seconda delle necessità. Per candidarsi alla mansione di 'assistant store manager', l'azienda richiede un esperienza nel settore di almeno 3 anni. È ancora top secret luogo e data di partenza delle attività, ma negli annunci si specifica che l'apertura 'del nuovo accogliente store sarà a breve'.

Starbucks è l'iconica catena di store dedicati alla colazione in tipico stile statunitense, basata su caffè lungo e ciambelle. Il marchio ha riscosso negli anni grande successo internazionale, divenendo molto popolare fra i giovani.