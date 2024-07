Stop ai lavori a rischio nelle ore più calde: "La Regione estenda ordinanza a edilizia e altri settori"

Estendere all'edilizia e a tutti i settori più a rischio l'ordinanza regionale già adottata per il lavoro nei campi che prevede lo stop alle attività nelle ore centrali delle giornate considerate ad alto rischio per le ondate di calore. E' questa la richiesta lanciata da Gigia Bucci, segretaria generale Cgil Puglia, e Ignazio Savino, segretario generale della Fillea Cgil Puglia. La proposta è quella di far valere il provvedimento per tutti i lavori all'aperto dove l’esposizione al sole e al caldo può avere gravi conseguenze sulla salute e sicurezza di lavoratori e lavoratrici.

“Occorre garantire a tutti condizioni di sicurezza anche per il caldo estremo di questi giorni - affermano i due segretari - senza demandare la responsabilità alle singole imprese data anche la presenza di tante realtà lavorative di piccole e medie dimensioni dove formazione e cultura sulla sicurezza spesso sono carenti. Pensiamo all’edilizia ma non solo, occorre intervenire con tutti i mezzi necessari contro il dato degli infortuni sul lavoro che, in Puglia, nel 2023, ha visto oltre 75 denunce giornaliere di infortunio, con oltre 2.500 episodi solo nel settore delle costruzioni”.