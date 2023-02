Stop al superbonus edilizio, a Bari si teme il blocco del mercato: "Le famiglie rinunceranno ad ogni ristrutturazione"

"Il blocco degli sconti in fattura e della cessione del credito per il superbonus crea grossi problemi perché era una misura che funzionava, non solo per il risparmio garantito nelle tasche dei cittadini, ma anche per il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito del risparmio energetico". Sono queste le parole del presidente di Adiconsum Puglia, Emilio Di Conza, in merito alla decisione assunta dal Governo Meloni sullo stop alle agevolazioni fiscali inerenti i lavori edilizi in condomini e appartamenti.

La decisione dell'Esecutivo, entrata in vigore venerdì scorso, dopo l'approvazione di un decreto in Consiglio dei Ministri contenente misure urgenti in materia di cessione dei crediti, ha sancito la fine dei maxi sconti sulle ristrutturazioni e sui lavori di efficientamento energetico nelle abitazioni. "La scelta del Governo è un danno per i consumatori che improvvisamente si sono visti negare la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali - spiega Di Conza - È un provvedimento che crea un problema sociale e non è in linea con il percorso di riduzione dei costi energetici intrapreso dal Paese: i cittadini non saranno più incentivati a compiere interventi di ammodernamento nelle loro case".

Nelle ultime ore, la premier Giorgia Meloni, complice la presa di posizione di Forza Italia all'interno della maggioranza di Governo, ha concesso aperture alla revisione del provvedimento prima che inizi il passaggio alle Camere, ma l'intenzione della leader di Fratelli d'Italia è di mantenere integra la struttura della legge che mira ad una riduzione dei costi per lo Stato: "Il Superbonus è costato a ogni singolo italiano circa 2mila euro, anche a un neonato o a chi una casa non ce l'ha. Non era gratuito, il debitore è il contribuente italiano", ha dichiarato la presidente del Consiglio in un video sulla sua pagina facebook.

"La cessione del credito incontrollata per lavori edili ha generato una serie di truffe, ad oggi stimate per circa 9 miliardi euro, la bolla si è gonfiata - ha dichiarato Giorgia Meloni - chi aveva questi crediti non poteva compensarli più con le tasse e non riusciva più a cederli perché gli attori finanziari che potevano comprare quei crediti non erano più in grado di acquistarli. Abbiamo migliaia di aziende che rischiano il tracollo, adesso dobbiamo cercare una soluzione. Abbiamo portato il superbonus dal 110% al 90%. In futuro non sarà più possibile cedere i crediti, si potrà autilizzare il superbonus al 90% scaricandolo dalle tasse, ma non si potrà cedere il credito ad un attore finanziario. Convocheremo tutte le associazioni di categoria per rimettere questa misura in un binario sensato". L'incontro di oggi, fra Governo e Imprese, dovrebbe quindi essere il primo passo verso una correzione, seppur parziale, del provvedimento.

L'argine alla deriva finanziaria posto dal Governo, però, è stato contestato dalle associazioni di settore e dai consumatori per l'effetto repentino e l'applicazione immediata che ha spiazzato coloro che avevano già programmato o avviato una ristrutturazione in un'abitazione. "Eravamo consapevoli che la misura fosse da migliorare - precisa il presidente Adiconsum Puglia, Emilio Di Conza - per la sua stessa natura di provvedimento d'emergenza. Ma un provvedimento così impattante, non può essere cancellato con una decisione unilaterale, senza il confronto con le parti in causa. Auspichiamo che il Governo trovi una soluzione ad un problema che è ben più grande di quanto si pensi perché può portare ad un crollo occupazionale nel settore edilizio italiano, con la perdita di 110mila posti di lavoro, pari al 70% degli attualmente impiegati. Per questo motivo abbiamo chiesto, insieme ad altre associazioni di consumatori, di aprire un tavolo di confronto con le Istituzioni per trovare soluzioni".

"Ci ha stupito che il Governo sia intervenuto con il blocco del superbonus, prima di risolvere la questione delle richieste di cessione dei crediti già avanzate - sottolinea la responsabile di Federconsumatori Bari, Mariangela Ghergo - che in gran parte dei casi risultano ancora sospese o bloccate, dopo molti mesi. Noi saremo vicini ai consumatori per le contestazioni al provvedimento che inevitabilmente ci saranno. Invitiamo il Governo ad adottare misure mirate per risolvere le situazioni pendenti. Il blocco dei crediti, inoltre, rischia di rendere elitario questo bonus, che sarà inaccessibile per tutte quelle famiglie incapienti, che cioè non possono scaricare dalle proprie tasse il costo degli interventi, o che non hanno possibilità di anticipare gli investimenti necessari per la realizzazione delle opere di riqualificazione. Spesso sono le famiglie a pagare un prezzo più alto per la crisi, proprio a causa della scarsa efficienza energetica delle proprie abitazioni". Il provvedimento di stop della cessione dei crediti e dello sconto in fattura dei bonus fiscali, e in particolare del superbonus al 110%, secondo i vertici di Federconsumatori, mette a rischio l'efficienza energetica di migliaia di edifici.