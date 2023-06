"No all'esternalizzazione delle manutenzioni dei mezzi", il sindacato Usb chiede incontro a Stp

Un incontro urgente con "l’intero Consiglio di Amministrazione" e "tutti i Soci della STP Bari": è questa la richiesta che il sindacato Usb, in una nota, rivolge all'azienda di trasporto.

Al centro dei timori dei lavoratori, in particolare, la possibile "esternalizzazione delle manutenzioni dei mezzi". In una nota, l'Usb richiama un bando pubblicato dall'azienda in data 7 aprile 2023 (al momento sospeso), per "l’affidamento sia delle forniture che dei servizi di manutenzione e riparazione degli autobus e degli automezzi in uso e di proprietà dell’azienda, per una durata di 24 mesi ed un valore stimato di 2.452.000 Euro".

"Nonostante anche oggi, in sede di riunione sindacale - si legge in un comunicato diffuso dall'Usb - la Società abbia cercato di rassicurarci sul futuro dei Lavoratori, noi continuiamo a ritenere che esternalizzare un servizio necessario e non secondario per un’azienda di trasporto pubblico come quello della manutenzione dei mezzi, è un atto pericoloso e che non può assolutamente passare inosservato". I timori riguardano in particolare il futuro dell'officina di Bari.

Di qui la richiesta di un incontro all'azienda "affinché si rivedano tali posizioni e si proceda con il vero rilancio di un’azienda dal valore pubblico inestimabile e che può rappresentare un vero e proprio asset strategico per il nostro territorio".