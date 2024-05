Il futuro dell'economia del Sud Italia: cala il divario di crescita con il Nord, restano le sfide su produttività e decontribuzione

Il divario della crescita tra Nord e Sud Italia diminuisce ma non è ancora stato colmato e attende la prova delle sfide future legate alla produttività, al Pnrr e alle politiche Europee e del Governo. L'argomento è stato al centro della presentazione del Rapporto di previsione dell'economia italiana e del Mezzogiorno elaborato dal Centro Studi di Confindustria e presentato nell'Aula Magna del dipartimento di Economia e Finanza dell'Università di Bari.

Tra i numeri illustrati, il valore della crescita rispetto alle due Italie: il Nord, tra il 2019 e il 2022, è cresciuto del +12,9% rispetto +12,2% del Meridione. Un distacco decisamente inferiore se comparato al 9,5% complessivo degli ultimi 10 anni: "Se vogliamo che questa crescita e la riduzione del divario sia duratura e non episodica - ha detto il presidente del Dipartimento Economia e Finanza Uniba, il professor Vito Peragine, "dobbiamo incidere sul principale ostacolo alla crescita dei territorio, ovvero la produttività. Da un lato la politica fiscale espansiva, dall'altro la spesa sul Pnrr, ovvero 50 miliardi l'anno. Affinchè questa spesa abbia effetti necessari serve incidere proprio sulla produttività attraverso riforme e qualità dell'impresa".

A spiegare nel dettaglio l'inversione di tendenza rispetto al divario di crescita tra Settentrione e Meridione è stato il direttore del Centro Studi di Confindustria, Alessandro Fontana: "Negli ultimi anni - dice - ci aspettavamo un allargamento dei divari che si sono invece ristretti. Tutto questo grazie all'azione dello Stato che è intervenuto a supportare imprese e famiglie" in anni caratterizzati anche dalla crisi legata alla pandemia Covid. "Speriamo che lo Stato - aggiunge - sia in grado di farlo ancora. Le differenze negli ultimi anni sono legate alla specializzazione settoriale ma non rientrano nello storico canonico modello Nord- Sud". Per Alessandro Fontana non ci sono grossi rischi nel caso non venissero confermate le politiche di sgravi contributivi (denominate di decontribuzione) dei lavoratori per le imprese meridionali: "Ciò che è importante - rimarca - è l'azione pubblica degli ultimi anni. Il Patto di stabiltà e crescita richiederà, in futuro, una compressione della spesa e una aumento delle entrate ed è associato a un ritiro di politiche di supporto da parte dello stato. L'azione positiva è quella degli investimenti. Nel decennio pre-pandemia li abbiamo ridotti notevolmente. In questo senso l'attuazione del Pnrr è fondamentale".

Il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, difende, invece, le politiche di decontribuzione: "Abbiamo tante luci e ombre e un'economia che va avanti nonostante tutto. Vi sono ottime misure messe a disposizione dalla Regione verso le nostre imprese ma la decontribuzione Sud è fondamentale. Ci siamo battuti perchè diventasse strutturale poiché riteniamo sia un aspetto davvero al servizio di imprese e lavoratori".

Dalla Regione arriva un'analisi sulla situazione e sulle prospettive future: "Siamo partiti - ha dichiarato l'assessore pugliese allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci - con la nuova programmazione regionale che deriva dai fondi europei che fanno riferimento alle grandi trasformazioni in atto, ovvero in campo energetico, ecologico, digitale e dell'intelligenza artificiale. Abbiamo pubblicato 10 bandi e altri 4 sono in procinto di essere varati. La direzione è chiara. E' indubbio il fatto che i fondi servano per colmare il divario. Siamo preoccupati per le sfide internazionali, perchè non vediamo una direzione complessiva rispetto alla valorizzazione di ogni realtà territoriale con un indirizzo specifico. Siamo comunque pronti a collaborare" con il governo.

Per la direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione, il tema "non è tanto la quantità della spesa pubblica per la quale la Puglia è ai primi posti in Italia e in Europa. Sulla produttività si agisce dal punto di vista della tecnologia e delle persone. Per quanto riguarda la programmazione 2014-2020 abbiamo sostenuto 8,5 miliardi di investimenti e 1,7 sono stati dedicati alla ricerca industriale, allo sviluppo sperimentale e all'iinnovazione. In questo modo andremo a porre delle basi per una duratura crescita. Un altro punto importante sono le competenze" e per questa regione servono "lavoratori che hanno una buona qualità di abilità adatte a ciò che le tecnologie oggi richiedono".

Produttività e occupazione, però, non bastano da sole a ridurre il divario tra i lavoratori: "Bisogna invertire la rotta - dice la segretaria generale Cgil Puglia, Gigia Bucci - rispetto alle politiche di questo governo rispetto alla partita complessiva del Mezzogiorno: decontribuzione alle imprese, autonomia differenziata, tagli sul fondo di coesione e di sviluppo. Sono tutte misure che stanno mettendo in difficoltà il Sud ma più complessivamente l'intero Paese. A un aumento dell'occupazione non diminuiscono le disuguaglianze né tanto meno le povertà. Pnrr e fondi di coesione, ad esempio, sono strumenti che dovrebbero aiutare ma il Sud ancora una volta subisce un taglio e una scelta politica di ridimensionamento delle risorse".