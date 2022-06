Agricoltura e sviluppo, a Bari il ministro Giorgetti: "Ancora pochi campi 'coperti' da tecnologie 4.0"

"Nell'ultimo biennio, in Italia gli investimenti in tecnologie di Agricoltura 4.0 hanno registrato una crescita evidente" ma "sono ancora troppo basse le percentuali di superficie agricola coltivata su cui sono impiegati mezzi e tecnologie 4.0, a oggi pari a poco più del 5%. Resta inoltre del lavoro da fare sul piano delle infrastrutture: ricordo che la copertura con banda larga nelle aree rurali a oggi è pari solo a circa il 40%"; ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento a Bari per il convegno su 'Agricoltura di precisione e 4.0', organizzato dalla fondazione 'Leonardo', insieme a Politecnico e Università degli studi del capoluogo pugliese. Lo riporta l'agenzia Dire.

Giorgetti ha citato alcuni dati sull'agricoltura di precisione 4.0. Negli ultimi due anni il settore specifico e' passato " da un fatturato di circa 500 milioni di euro nel 2019, a oltre 1,5 miliardi a fine 2021 con oltre il 60% delle aziende agricole che hanno dichiarato di adottare almeno una soluzione di agricoltura 4.0". "L'intersezione tra le tecnologie di industria 4.0 e l'agricoltura di precisione - ha aggiunto- costituisce un rifermento nuovo per implementare soluzioni complesse che permettano un miglioramento dei prodotti, anche ricorrendo ad applicazioni che integrino diversi stadi della catena del valore. I progetti economici - ha proseguito Giorgetti - hanno la necessità di trovare un contesto massimamente favorevole alle loro esigenze ed è compito delle Istituzioni lavorare avendo in mente questa priorità. In particolare, per la diffusione delle tecnologie legate all'agricoltura di precisione, i margini sono davvero grandi. Le rilevazioni più recenti evidenziano anche che l'utilizzo delle tecnologie 4.0 - ha concluso - cresce in base alle dimensioni delle aziende. In questo senso, le politiche che incoraggiano le aggregazioni, anche temporanee, possono consentire alle imprese di essere parte attiva nei processi di innovazione valorizzando, al contempo, le diversità dei territori".