Locali alla moda e vocazione commerciale, la svolta 'glamour' di via Mazzitelli: "Questo è il salotto della movida barese"

Negli ultimi anni si è affermata come nuova strada dedicata alla movida cittadina, con una 'variazione sul tema' tendente allo chic. È questa la realtà di via Mazzitelli, arteria stradale del quartiere Poggiofranco di Bari che pare ormai votata allo sviluppo del settore della ristorazione. O forse sarebbe meglio usare il termine inglese 'food', per incontrare la vocazione glamour che gli imprenditori della zona sembrano aver sposato con convinzione.

La strada è dotata di decine di ristoranti, pizzerie e locali: una crescita imperiosa che, dopo gli difficili dettati chiusure forzate causa Covid, sembra inarrestabile. Durante il nostro viaggio lungo il percorso, dotato anche di una nuova pista ciclabile, abbiamo notato il considerevole numero di gru in azione: la zona pare essere a forte espansione residenziale.

Le nuve abitazioni potranno certamente giovarsi di un'ampia scelta nel campo della ristorazione, ma al momento dovranno affrontare alcune difficoltà nel vivere quotidiano: in via Mazzitelli, infatti, non ci sono farmacie o supermercati. Il deficit è segnalato non solo dai residenti, ma anche dagli esercenti commerciali che sarebbero ben lieti di vedere, l'espansione commerciale della strada, condotta anche verso nuovi territori economici al di fuori della ristorazione.

"Il problema principale di via Mazzitelli è legato allo scarso numero di parcheggi per le auto - sottolinea Giuseppe Bottalico, titolare di 'Pop Bottega Urbana' e 'Sensi', due locali della zona - e risulta anche complicato reperire taxi. Per i turisti diventa più difficile frequentare via Mazzitelli che, a differenza del centro cittadino, non offre la possibilità di unire una passeggiata con l'attività di shopping. Gli elevati costi degli affitti dei locali commerciali nella zona non invogliano l'apertura di negozi di abbigliamento o di altro genere. Per questo l'unica attività che trova spazio è quella legata alla ristorazione, che (in teoria) permette un un margine di guadagno tale da sostenere le elevate spese di gestione".

"Ho scelto di posizionare il mio locale in via Mazzitelli perché la ritengo la zona migliore di Bari - spiega Antonio Cassandra, titolare di un ristorante nella strada - con i miei colleghi ristoratori della zona non c'è rivalità: siamo un'unica squadra, ci fa piacere che ci siano molte attività in questa strada, anzi direi proprio che questa è la 'via dei locali'. Speriamo che il Comune sostenga lo sviluppo dell'area attraverso attività programmate nei giorni festivi, in modo che la zona venga valorizzata. Sarebbe opportuno che siano organizzate manifestazioni aperte alla cittadinanza, sul modello di quelle realizzate nel centro cittadino. Magari anche iniziative con scopi benefici. L'altro punto critico di via Mazzitelli è legato al numero insufficiente di posti auto: sarebbe importante che l'amministrazione comunale realizzi parcheggi, ci sono tanti terreni liberi nella zona, alcuni di questi potrebbero essere trasformati in aree di sosta a pagamento. Ne beneficerebbe lo sviluppo economico della strada, ma anche la crescita sociale della stessa via".