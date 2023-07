Taglio delle commissioni sui pagamenti elettronici, Confesercenti Bari: "Accordo storico fra banche e piccole imprese"

"L’accordo è un risultato in qualche modo storico: è da oltre dieci anni che si discute dell’abbassamento del peso delle commissioni sui piccoli. E finalmente si è riusciti a fare un primo passo nella giusta direzione, anche se l’intervento è soltanto temporaneo. È necessario renderlo strutturale". Sono queste le parole con cui la presidente di Confesercenti Bari, Raffaella Altamura, commenta la firma dell’intesa tra banche, servizi di pagamento e piccole imprese sul taglio delle commissioni sui pagamenti elettronici, stabilito dalla legge di bilancio.

"L’accordo potrebbe portare ad un risparmio sulle commissioni fino a 500 milioni di euro l’anno", si legge in una nota della Confesercenti Bari. Il protocollo permetterà di ridurre sostanzialmente i costi per le piccole imprese con meno di 400mila euro l’anno di fatturato. In particolare, verranno quasi azzerate le commissioni sulle transazioni fino ai 10 euro e si prevedono sostanziali riduzioni anche per quelle fino a 30 euro. Una fetta importante dei pagamenti elettronici, secondo i dati dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano: nel 2022 il 21% delle transazioni con carte o bancomat è stato di 10 euro o meno, il 32% di 15 euro o meno, mentre i pagamenti fino a 30 euro sono stati il 58%. E nelle piccole imprese del commercio, del turismo e della ristorazione la quota di micro-transazioni è ancora più alta.