Tassa di soggiorno a Bari, Federalberghi contro le nomine del Comitato di indirizzo: "Associazioni locali non rappresentate"

"Il sindaco di Bari ha nominato, con colpevole ritardo, i tre componenti del Comitato di indirizzo relativo all’applicazione della tassa di soggiorno, l’iniquo balzello che i turisti devono pagare senza ricevere alcun servizio come corrispettivo. In rappresentanza delle associazioni di categoria sono state scelte tre persone che nulla hanno a che vedere con la conoscenza, la frequentazione e la gestione del sistema turistico ricettivo della città".

Così, in una nota, il vice presidente nazionale e leader barese e pugliese della Federalberghi, Francesco Caizzi, 'boccia' le nomine del primo cittadino per il Comitato di indirizzo sulla tassa di soggiorno. A far storcere il naso all'associazione, in particolare, il fatto che le personalità scelte siano, a dire di Federalberghi, tutte non residenti a Bari e con ruoli in altre zone della Puglia o fuori regione. "Queste nomine - afferma Caizzi - non rappresentano in alcun modo le associazioni di categoria del segmento turistico ricettivo di Bari che ha come principale nucleo operativo le aziende ricettive alberghiere (rappresentate per l’80 per cento da Federalberghi) e quelle dell’extra alberghiero. La Federalberghi farà ricorso al Tar perché il provvedimento del Comune non rispetta il criterio di “rappresentanza” sancito dall’art 14 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno".

Federalberghi è stata tra le associazioni contrarie all'introduzione, nell'ottobre 2023, della tassa di soggiorno, in quanto giudicata "iniqua". "Dopo sette mesi - rimarca ancora Caizzi - si è arrivati alla prima riunione di un Comitato con sette componenti, in maggioranza dipendenti del Comune, e con i tre spettanti alle associazioni di categoria completamente estranei alle dinamiche della ricettività turistica barese".