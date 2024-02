Tassa di soggiorno a Bari, la Giunta comunale approva il documento disciplinare: "Istituito un comitato di indirizzo"

La Giunta del Comune di Bari ha approvato il disciplinare per il funzionamento del comitato di indirizzo relativo all’applicazione dell’imposta di soggiorno.

Il documento fornirà l'effettiva attuazione a quanto previsto dall’articolo 14, comma 3 del regolamento istitutivo dell’imposta di soggiorno, attraverso l’istituzione e la regolamentazione del comitato di indirizzo, il cui compito è quello di instaurare un dialogo costante, propositivo e proattivo tra le istituzioni e le associazioni di categoria, sia in termini di promozione e sviluppo delle attività connesse al settore turistico-culturale, sia di collaborazione funzionale all’impiego delle somme derivanti dall’applicazione delle tariffe dell’imposta.

"Il comitato di indirizzo, emendato in occasione dell’approvazione del regolamento a giugno 2023, verrà costituito tenendo conto degli indirizzi delle associazioni di categoria del comparto turistico maggiormente rappresentative - commenta Ines Pierucci - Vista la composizione tecnica del comitato, auspichiamo la massima partecipazione e collaborazione delle rappresentanze, nel fornire le sollecitazioni per il miglior utilizzo delle risorse della tassa di soggiorno che saranno in seguito recepite dalla giunta e dal Consiglio comunale. L’assessorato al turismo sta lavorando a un documento strategico che valorizzi, nell’ambito del fenomeno turistico in ascesa, le sinergie istituzionali tra Comune, Regione e Ministero, aspetti cruciali quali la trasformazione urbana, il contrasto all’abusivismo, la formazione degli operatori, il miglioramento dei servizi di accoglienza e orientamento e il monitoraggio anche qualitativo dei flussi. Il dato dei turisti annunciato alla Bit di Milano nei giorni scorsi registra una crescita del 10% rispetto al 2022, equivalente a un milione di visitatori. È un dato che ci rende lieti e ci lusinga, senza però ignorare il rovescio della medaglia, rappresentato dall’emergenza abitativa e dall’over tourism, che potremo arginare focalizzando sempre più la nostra proposta su un turismo culturale e consapevole, che si concili con le esigenze e i diritti dei residenti".

Il comitato di indirizzo, che può proporre alle varie ripartizioni comunali competenti per materia la realizzazione di indagini, studi e ricerche, anche in collaborazione con enti, istituti e comitati con finalità analoghe, sarà composto da sette figure: un presidente, rappresentato dal direttore della ripartizione Culture, Religioni, Pari opportunità, Marketing territoriale e Sport, tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e tre tecnici ed esperti in campo turistico, culturale e tributario.

In vista della prima formazione del comitato, al fine di garantire la più ampia partecipazione delle categorie produttive interessate, saranno individuati due rappresentanti delle associazioni di categoria del settore turistico e uno indicato dalla Camera di Commercio di Bari, così da ampliare la partecipazione alle associazioni di categoria interessate. Per quanto riguarda i nominativi dei tecnici ed esperti in campo turistico, culturale e tributario, sarà il direttore generale dell’amministrazione comunale a selezionarli tra il personale in servizio presso il Comune di Bari, tenendo conto del principio di parità di genere.

I soggetti cui spetterà il compito di designare i componenti del comitato dovranno provvedere all’indicazione dei nominativi scelti entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla ripartizione Culture. Ai membri del comitato, che resteranno in carica 4 anni con la possibilità di essere rinnovati nel ruolo, non spetterà alcun emolumento per lo svolgimento delle attività previste.

Il comitato si riunirà periodicamente, almeno una volta all’anno, in locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale oppure in modalità telematica su convocazione del presidente, che si occupa delle attività di indirizzo e di coordinamento dei lavori. Tali attività spettano al vicepresidente, che sarà nominato dal presidente nel corso della prima riunione del comitato, in caso di sua assenza o impedimento. L’organismo si intende costituito in presenza del presidente e della metà più uno dei componenti. In caso di reiterata assenza, senza giustificazioni, di uno o più membri del comitato, il presidente dovrà dichiararne la decadenza e provvedere alla relativa sostituzione.

Nel corso delle riunioni il segretario, nominato sempre dal presidente nel corso del primo incontro dell’organismo, provvederà a verbalizzare le discussioni, indicando presenze, argomenti discussi, posizioni e proposte espresse. Le modifiche al disciplinare sono proposte dalla Giunta comunale.