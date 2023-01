La tassa di soggiorno per i turisti arriva anche a Bari: il Comune mette a punto regolamento e tariffe

Bari si prepara all'adozione,nei prossimi mesi, della tassa di soggiorno. Nella mattinata di oggi, a Palazzo di Città, l'assessora alle Culture e al Turismo Ines Pierucci ha incontrato associazioni e rappresentanti di categoria, per raccogliere osservazioni ed eventuali richieste di modifica al regolamento predisposto in queste settimane dagli uffici comunali.

Un lungo confronto nel corso del quale sono stati diversi i punti affrontati: dalle modalità di applicazione e riscossione della tassa (che i gestori delle strutture turistiche dovrebbero versare al Comune ogni tre mesi), all'utilizzo della piattaforma che gli operatori dovranno utilizzare per rendicontare l'imposta, ma anche possibili deroghe sulle esenzioni previste (come la possibilità di estendere da 12 a 14 anni l'età dei bambini esclusi dal pagamento dell'imposta). "Abbiamo raccolto tutte le istanze - spiega l'assessora Pierucci - e le valuteremo per capire come sia possibilie recepirle, sempre nei limiti di quello che è previsto dalla tassa stessa, che come sappiamo è una tassa di scopo, che per legge ha un gettito che si rivolge a interventi sul sistema turismo, sia come sostegni alle strutture ricettive che al comparto turistico più in generale".

Tra le altre esenzioni previste, ci sono quelle per autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, gli studenti universitari fuori sede, i portatori di handicap, coloro che si trovano in città per assistere degenti ricoverati presso strutture sanitarie o visitatori in viaggio per motivi concorsuali. Potranno essere previste riduzioni per i titolari delle strutture ricettive che applicano convenzioni per il segmento business e per i gruppi scolastici in visita didattica.

Il regolamento, che una volta pronto dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale, non contiene l'indicazione delle tariffe, che saranno invece fissate attraverso una delibera di giunta. Al momento dunque il piano tariffario non è stato ancora stabilito, anche se l'orientamento sarebbe quello di prevedere una imposta (applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi) di due euro per 3 stelle e b&b, tre euro per i quattro stelle, e quattro per gli hotel a cinque stelle (a Bari rappresentati da un'unica struttura). Gli introiti generati dall'imposta, secondo una stima basata sulle 500mila presenze registrate l'anno scorso nel solo periodo estivo, sarebbero pari una cifra di oltre il milione di euro, prendendo come riferimento una media di due pernottamenti in 3 stelle o b&b.