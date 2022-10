Riciclo 'green' dei rifiuti pericolosi e app per la realtà aumentata sul web: premiati a Bari i vincitori della Start Cup 2022

Il progetto del team Arabat, per il riciclo delle batterie al litio a fine vita tramite il riutilizzo delle bucce degli agrumi, è il vincitore della Start Cup Puglia 2022, il premio regionale dell’innovazione. La finale della quindicesima edizione della competizione organizzata da Arti, l'Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, si è tenuta questa mattina dall’Aula Starace dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. I dieci team finalisti di potenziali e neoimprenditori innovativi in gara si sono sfidati in una pitch session, illustrando i propri business plan in presentazioni di cinque minuti ciascuno.

L'idea vincitrice si basa sul recupero e la commercializzazione di rifiuti pericolosi, apparecchiature elettriche ed elettroniche. Oltre al riconoscimento, al team Arabat è stato riconosciuto anche un premio di 10mila euro. Secondo posto per 6Dof Labs che ha progettato, ingegnerizzato e prodotto una lampada smart per la ristorazione che digitalizza la comunicazione tra clienti e personale, migliorando così la qualità del servizio, supportando i gestori alle prese con la mancanza di staff, massimizzando i profitti ed abbattendo tempi d’attesa e sprechi di risorse. Terzo classificato NebraSkay Studio che ha ideato un brand di abbigliamento ecosostenibile, realizzato con materiali innovativi, strumenti digitali, prototipazione 3D e una filiera locale verificata. Il quarto posto è andato, invece, a Endymion con la sua app che consente di sviluppare in realtà aumentata le pagine web. Ai vincitori del secondo, terzo e quarto posto sono andati rispettivamente 7mila, 5mila e 3milaeuro.

I 4 progetti classificati, inoltre, parteciperanno di diritto al Premio nazionale dell’innovazione, in programma l’1 e il 2 dicembre a L’Aquila. Ad Arabat è stato assegnato, inoltre, il premio speciale di 2mila euro per il miglior progetto maturato nell’ambito dell’intervento regionale 'Estrazione dei Talenti'. A Wast3D Shells è stato conferito il premio speciale 'Green and Blue climatechange' per il progetto con il maggior potenziale di contrasto al cambiamento climatico,che consiste in 2mila euro e la partecipazione al Premio nazionale dell’innovazione. Inoltre, due le menzioni speciali assegnate dalla Giuria: miglior progetto di 'Innovazione sociale' a NebraSkay Studio e miglior progetto di 'Impresa sociale in ottica di Pari opportunità' a BrickHouse.

Dei 52 vincitori di queste 15 edizioni - ha sottolineato il coordinatore della Start Cup Puglia per Arti, Stefano Marastoni - ben 49 hanno costituito imprese in Puglia. I business plan selezionati nel 2022 sono stati meno che nel 2021 dal punto di vista numerico, ma non dal punto di vista qualitativo che abbiamo riscontrato essere superiore anche per la maggior consapevolezza di potenziale e capacità dei candidati".

"Sappiamo bene che la vera competizione è il mercato - ha precisato l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci - ma la Start Cup Puglia è un modo molto utile per essere accompagnati verso l’obiettivo finale che è lo sviluppo di impresa".