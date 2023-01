Temperature anomale e fioriture anticipate in Puglia, arrivano le prime mimose: "Natura in tilt, rischio danni da gelo"

Mimose già fiorite in Puglia, a causa delle temperature anomale degli ultimi girorni, che hanno mandato 'in tilt' la natura. Lo evidenzia la Coldiretti, riportando quanto emerso da un monitoraggio condotto dall'associazione, che lancia anche l'allarme "sul rischio che le repentine ondate di gelo notturno e delle prime ore della mattina brucino fiori e gemme di piante e alberi".

Secondo una stima elaborata da Coldiretti, nel 2022 l'agricoltura in Puglia "ha perso il 21% della produzione e il 6,2% in valore", "con gli eventi climatici estremi che hanno falcidiato tutte le produzioni, a partire dalla siccità che ha ridotto allo stremo le campagne in Puglia, facendo perdere in media 1/3 delle produzioni", "da oltre il 50% delle olive al 35% della frutta e della verdura, del grano, delle foraggere per l’alimentazione del bestiame, del miele, del pomodoro, con gravi danni anche sugli allevamenti di cozze e ostriche e una riduzione della produzione di latte nelle stalle".

A preoccupare – continua la Coldiretti Puglia - è anche il balzo dei costi per il riscaldamento delle serre per la coltivazione di ortaggi e fiori che risente dell’impennata dei prezzi dei beni energetici, "con gli agricoltori che si trovano ad affrontare fenomeni controversi, dove in poche ore si alternano eccezionali ondate di maltempo a caldo fuori stagione".

Gli imprenditori agricoli hanno dovuto affrontare anche i rincari dei prezzi dei concimi "con l'urea passata da 350 euro a 850 euro a tonnellata", spiega Coldiretti, il fosfato biammonico Dap il cui costo è "raddoppiato (+100%) da 350 a 700 euro a tonnellata" e i fertilizzanti con un aumento del 60%. Di fronte alla tropicalizzazione del clima occorre organizzarsi per raccogliere l'acqua nei periodi più piovosi per renderla disponibile nei momenti di difficoltà, "per questo servono - conclude Coldiretti - interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclaggio delle acque con le opere infrastrutturali, potenziando la rete di invasi sui territori, creando bacini e utilizzando anche le ex cave per raccogliere l'acqua piovana".