Termina l’estate ma non l’interesse per Bari e la Puglia: impennata di visitatori americani su bariexperience.com

Se l’estate ha confermato le attese, l’autunno porta con sè grandi sorprese. In quest’ultimo decennio la Terra di Bari, e la Puglia in generale, hanno fatto letteralmente innamorare migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo con numeri che, a quanto pare, sembrano destinati ad aumentare nel corso dei prossimi anni. A conferma di questa tendenza anche i flussi di visitatori che, soprattutto dal post-pandemia, confluiscono verso BariExperience.com, il blog tutto barese divenuto nel tempo una vera e propria iniziativa di destination marketing, nonchè un punto di riferimento online per tutti coloro i quali vogliono scoprire di più su Bari, la provincia e i bellissimi borghi presenti nei dintorni. Ad oggi sono già 157mila, infatti, i visitatori italiani e stranieri atterrati sul sito dall’inizio del 2023 (l’anno 2022 si era chiuso con 130mila) con gli americani che a quanto pare si dimostrano sempre più interessati al nostro territorio, complice anche la risonanza ottenuta dall’arrivo in Puglia di diverse celebrità. Picchi di visite da oltreoceano si registrano sul blog dall’inizio del mese di settembre con particolare interesse su argomenti quali Bari vecchia, street food barese, la festa di San Nicola a dicembre e le luminarie pugliesi (probabilmente si guarda già al prossimo Natale e a Santa Claus, come lo chiamano proprio gli americani). “Analizzare la provenienza dei visitatori ed il comportamento degli stessi sul sito, aiuta a comprendere non solo da quale lato del mondo è attrattivo il nostro territorio ma anche quali sono gli interessi dei nostri prossimi turisti” commenta Ivan Giuliani, fondatore di BariExperience.com e consigliere direttivo Giovani Confcommercio Bari-Bat. “Dobbiamo iniziare a prendere consapevolezza che mentre continuiamo a vedere turisti in città, tanti altri sono online ad esplorare Bari; e questo meccanismo è una grande opportunità per l’economia locale e la comunità barese”.