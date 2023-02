'PugliaCapitaleSociale 3.0', aperta fino al 7 marzo la nuova finestra dell’Avviso regionale per gli enti del Terzo Settore

Si chiuderà il prossimo 7 marzo la terza finestra temporale dell'Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0 dedicato alle organizzazione del Terzo Settore nella regione. La terza fase del bando, aperta lo scorso 7 febbraio, prevede una nuova assegnazione di risorse di oltre 2,2 milioni di euro che si vanno ad aggiungere agli 11 milioni già programmati dalla fine del 2021 fino ad oggi.

L'Avviso, aperto una prima volta nel novembre 2021 ed una seconda nel febbraio 2022, è finalizzato allo sviluppo della cittadinanza attiva e alla promozione del welfare di comunità. L’obiettivo è sostenere, in tutta la Puglia, lo svolgimento di attività di interesse generale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di Terzo Settore. Ogni progetto avrà una durata massima di 12 mesi e potrà ricevere un contributo finanziario regionale massimo di 40mila euro con una quota di finanziamento regionale che non potrà superare il 90% del costo totale. Il restante 10% del costo del progetto approvato resterà a carico dei soggetti attuatori. Il nuovo Avviso è destinato a enti e associazioni che non hanno ricevuto finanziamenti nelle precedenti finestre temporali.

Gli enti che intendono candidare le proposte progettuali dovranno accreditarsi sulla piattaforma dedicata, nella corrispondente Sezione.

"Con l’apertura della nuova finestra temporale - dichiara l’assessora regionale al Welfare, Rosa Barone - ribadiamo l’intento di voler scommettere sulla capacità delle organizzazioni di Terzo Settore di produrre capitale sociale attraverso modalità assolutamente innovative per ciascun territorio. Sono orgogliosa di ribadire che, rispetto alle due precedenti edizioni, con Pcs 3.0 la risposta è stata davvero straordinaria. Un risultato raggiunto grazie alla grande novità di questo Avviso, con una modalità assolutamente inclusiva e di sostegno per tutti gli Enti del Terzo Settore. Per promuovere Pcs 3.0 abbiamo messo insieme infatti tutte le risorse degli accordi di programma, in modo da avere una edizione in versione evoluta, ragionata ed anche corretta rispetto alle precedenti, che si muovesse con tono da un lato di novità e dall’altro di continuità rispetto alle misure esistenti. L’innovazione dei nostri territori deve passare anche attraverso misure ed iniziative come questa"