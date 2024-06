La passione per il tè trasformata in lavoro, la storia di Andrea e Beatriz: "Da Bari vendiamo tisane in tutta Europa"

Un'avventura imprenditoriale all'insegna della salute alimentare, una passione profonda e genuina trasformata in lavoro. Sono questi i tratti caratteristici della storia di Andrea Suglia e Beatriz Arjona Reverte, i due titolari del negozio di tè, tisane e spezie 'Terza Luna', uno degli esercizi commerciali cittadini vincitore del bando comunale 'd_Bari'. Il negozio, che ha una sede fisica nel capoluogo pugliese, è riuscito (anche grazie al sostegno del bando comunale) ad ampliare il suo business tramite l'attività di e-commerce, diventando così un punto di rifermento non solo per i baresi 'amanti delle bevande naturali', ma anche per i fruitori dell'intero Vecchio Continente.

I due giovani imprenditori hanno delle specifiche attitudini che contraddistinguono le loro professionalità: Andrea si occupa di individuare le migliori coltivazioni biologiche presenti nel mondo, per fornire il negozio di prodotti ad alto contenuto naturale. Beatriz, con un curriculum da naturopata e infermiera, fornisce consigli utili ai clienti che intendono sostenere un regime alimentare corretto. Negli anni attorno alla loro attività si è creata una vera comunità di appassionati che ormai supera i confini cittadini grazie alla potenza del web.

"Terza Luna nasce nel 2011 a Bari - racconta Andrea Suglia a BariToday - un anno prima io e la mia compagna Beatriz ci siamo trasferiti a Bari. Sono originario di questa zona ma a 18 anni sono andato via per ritornare ai miei 30".

Andrea e Beatriz hanno coltivato il loro interesse per la natura e la scoperta di terre lontane incontaminate, riportando a Bari le essenze più profonde dei loro percorsi. Nel negozio 'Terza Luna' propongono così tisane e spezie realizzate con elementi vegetali che giungono da diversi angoli del mondo. "Una volta tornato qui abbiamo iniziato a pensare cosa ci sarebbe piaciuto fare, entrambi siamo accomunati dalla passione e fascinazione per i viaggi e per le piante e il mondo vegetale, di come hanno da sempre accompagnato l'uomo sulla Terra e del loro lavoro - spiega Suglia - Tra tutte le bellissime piante che ci circondano c'è n'è una, il tè, per la quale proviamo un profondo fascino, per la sua lunghissima storia ricca di intrecci con la geopolitica, ma soprattutto per il suo gusto e le sue proprietà. Mano a mano che siamo cresciuti con il negozio abbiamo continuato a formarci viaggiando in Asia, principale produttore di tè, andando a conoscere le persone dietro le coltivazioni di questa pianta, un po' come si fa oggi con il vino".

I fondi garantiti dal bando d_Bari hanno permesso ai due giovani imprenditori di espandere il campo di azione, rinforzando la rete di vendita online. "Le risorse del bando dbari sono state investite per la ristrutturazione della nostra sede in Via Benedetto Petrone, quella che sarebbe piazza Chiurlia a Barivecchia, e poi soprattutto per l'attività online - dichiara il titolare del negozio barese - Dal 2015, infatti, abbiamo un sito (terzaluna.com) che ci permette di vendere i nostri prodotti in tutta Italia e da poco in tutta Europa. Con i fondi del bando abbiamo rafforzato la nostra posizione sul web andando a lavorare su fronti diversi che si incrociano fra di loro: grafica, seo, copy, migliorie del sito in generale".

Il bando comunale in sostegno dei negozi di prossimità puntava, inoltre, allo sviluppo del sistema economico locale: ai commercianti era richiesto l’impegno a promuovere iniziative, servizi ed eventi gratuiti a carattere sociale, culturale e territoriale per contribuire al progresso della comunità barese. Terza Luna ha rispettato il patto con l'amministrazione della città. "In cambio, come richiesto dal Comune di Bari, abbiamo svolto una serie di iniziative gratuite incentrate sull'ampio mondo dei prodotti che vendiamo: un corso sulle resine, uno sui fermentati, una cerimonia di Cacao del Guatemala e altro - sottolinea Andrea Suglia - La risposta delle persone è stata ottima, abbiamo una rete di followers che ci segue nelle varie iniziative che durante l'anno svolgiamo, appena abbiamo pubblicato gli eventi e i posti sono andati a ruba".