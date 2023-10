Tirocini extracurriculari, sì del Consiglio regionale alla nuova legge: "Maggiori tutele e indennità di partecipazione più alta"

Il Consiglio regionale pugliese ha dato il via libera all'unanimità, questo pomeriggio, al disegno di legge che disciplina i tirocini formativi. L’iniziativa legislativa del governo regionale nasce con l'obiettivo di adeguare la normativa regionale a quanto stabilito in materia di tirocini extracurriculari in sede di Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014 e di Conferenza Stato-Regioni in data 22 gennaio 2015.

Tra le principali novità del provvedimento, figurano la semplificazione della disciplina per i tirocini extracurriculari comunque denominati, inclusi i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, l’allargamento della platea dei soggetti promotori con gli ITS, gli Enti Bilaterali ed altri soggetti, l’introduzione di un meccanismo premiale del numero dei tirocini attivabili per quelle aziende ospitanti che garantiscono una certa percentuale di occupazione dei tirocinanti all'interno della propria azienda, che adottano politiche per la parità di genere e che valorizzano i “Maestri Artigiani”, l’innalzamento della indennità di partecipazione fino a 600 euro, ulteriormente elevabile fino a 700 euro per i tirocini di durata superiore a 6 mesi preventivamente verificati e validati da parte del Centro per l’impiego o l’Ente Bilaterale. Infine, un deciso rafforzamento delle attività di controllo, verifica e monitoraggio pre, durante e post tirocinio.

Il disegno di legge approvato "prevede più tutele, più controlli ed un sensibile innalzamento dell’indennità di partecipazione per i tirocinanti", evidenzia l’assessore all’istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo. "Il voto del Consiglio Regionale – continua Leo – è il punto di arrivo di un importante percorso politico, frutto della intensa attività di confronto e sintesi svolta tra gli uffici della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro e le organizzazioni sindacali e datoriali, che hanno condiviso all'unanimità il testo e che ringrazio pubblicamente per la proficua collaborazione. Successivamente, il disegno di legge è stato approvato in Giunta Regionale e poi, all’unanimità, presso la competente VI Commissione Consiliare preseduta dal collega Donato Metallo, infine oggi approvato dalla massima assise regionale". "La nuova legge – spiega Leo – aggiorna, integra e innova la disciplina regionale attualmente vigente rappresentata dalla Legge Regionale 23 del 2013 e relativi regolamenti, adeguandola alle Linee Guida nazionali approvate in Conferenza Stato-Regioni, al fine di sfruttare le genuine potenzialità legate all'utilizzo del tirocinio extracurriculare ed evitando abusi ed usi distorti, anche mediante il rafforzamento di forme di verifica, controllo e di vigilanza". "Consegniamo ai pugliesi – ha concluso Leo - una legge completa, frutto della condivisione con tutto il partenariato economico e sociale, che tutela la formazione dei nostri giovani e gli interessi legittimi delle imprese, all’esito di un percorso politico condiviso e maturo. Rivolgo un ringraziamento a tutti i colleghi e le colleghe Consiglieri di opposizione e di maggioranza per l’unanimità espressa e per le parole di stima nei miei confronti e nei confronti di un lavoro costante profuso nel tempo".

L'emendamento di Fratelli d'Italia

"Il Consiglio regionale di oggi ha fatto quello che dovrebbe fare sempre: legiferare nell’interesse dei cittadini pugliesi e lo abbiamo fatto all’unanimità perché insieme con la maggioranza abbiamo anteposto alle ideologie e voglia di primeggiare la soluzione dei problemi", commentano in una nota congiunta il capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Ventola e i consiglieri regionali Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro. "La nuova legge aggiorna la normativa regionale di 10 anni fa, con una novità che abbiamo inserito grazie a un emendamento presentato proprio dal nostro gruppo che ora permette i tirocini anche negli enti locali che si iscriveranno in un apposito albo. Questo significa che i Comuni e le Province, per esempio, potranno assumere tirocinanti e quindi aprire le porte della Pubblica Amministrazione a tanti giovani che potranno, accanto agli studi, fare pratica sul campo. Con un secondo emendamento, poi, abbiamo allargato questa possibilità ai disabili. Quando sono in ballo ragioni come quelle suddette, che in questo caso riguardano i giovani (tanti) e il lavoro (poco), il centrosinistra ci vedrà sempre disponibili a un’opposizione costruttiva e collaborativa".