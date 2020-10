Too good to go: l’app contro lo spreco alimentare arriva a BariBlu

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Contro lo spreco alimentare il centro commerciale Bariblu aderisce a Too Good To Go, l’app tanto semplice quanto geniale che ogni giorno mette in vendita cibo buono, di qualità e invenduto a un terzo del prezzo di partenza. In tale maniera i clienti possono mangiare piatti di qualità spendendo meno. Too Good to Go nasce nel 2015 ed è oggi presente in 14 Paesi a livello globale; in Italia, ha salvato più di 300 mila pasti in soli 10 mesi di attività, evitando l’emissione di 2,5 Kg di C02 per ogni magic box acquistata. Svicom, società di gestione del centro commerciale, e Too Good to To Go hanno avviato un accordo di collaborazione per la lotta allo spreco alimentare, che si estende a tutto il territorio nazionale nelle food court dei centri e dei parchi commerciali gestiti. “Too Good to Go – spiega il direttore del centro commerciale Luigi Berardi - si basa su un’applicazione (con oltre 19 milioni di utenti registrati a livello worldwide) ed un meccanismo di selezione e acquisto semplicissimo, che sarà attivo nella nostra food court a partire dal 21 ottobre 2020. In pratica, ogni giorno da una certa ora sarà messo in vendita il cibo invenduto ma ancora buono e di qualità, a un prezzo ribassato e il cliente potrà, tramite l’app, ordinarlo e ritirarlo all’ora indicata dal punto vendita.” Insomma, il consumatore riceve cibo delizioso ad un costo conveniente e tutti noi aiutiamo l’ambiente riducendo lo spreco. Un nuovo servizio coerente con i valori sociali del centro commerciale.