Torna al Saie Bari il 'Cassa Edile Awards'

Dopo l’edizione bolognese dello scorso anno, torna nel capoluogo pugliese con la sua V edizione l’importante premio nazionale Cassa Edile Awards, ideato da Cassa Edile di Bari, organizzato dalla Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili e promosso da SAIE, in collaborazione con SENAF. Un premio innovativo che non sottolinea e non riconosce primati ma valori o, meglio, il primato dei valori all'interno di un settore lavorativo, quello edile, che punta i riflettori sulle imprenditorialità e professionalità che lo portano avanti, nel rispetto dei lavoratori e delle regole. Il Cassa Edile Awards vuole stimolare, così, competizioni etiche e coinvolgere le categorie edili verso comportamenti sempre più virtuosi. La grande macchina organizzativa è già al lavoro da tempo, per riportare nella cornice del SAIE (la Fiera del Settore delle Costruzioni), in programma alla Fiera del Levante di Bari, la cerimonia di premiazione. L’appuntamento è per venerdì 20 ottobre, quando il bravissimo inviato televisivo Luca Abete presenterà l’edizione 2023 del Cassa Edile Awards; con lui sul palcoscenico saliranno gli ambasciatori dei valori positivi del sistema edile. Nell’ultima edizione, svoltasi a Bologna, presenti tutti i player più importanti del settore, con la partecipazione di ben 84 casse edili provenienti da tutta Italia e 6.000 premiati tra imprese, lavoratori e consulenti. “Il Cassa Edile Awards - spiegano il Presidente e il Vicepresidente della Commissione Nazionale Paritetica delle casse Edili Dario Firsech e Cristina Raghitta - è l’occasione per ringraziare formalmente chi rispetta le regole e il contratto di lavoro, ma anche un gratificante momento in cui i protagonisti dell’edilizia hanno la possibilità di raccontare la loro vita attraverso i traguardi raggiunti anche grazie alla casse edili”. Obiettivi del Cassa Edile Awards: abbattere i luoghi comuni negativi sul settore edile, creare modelli positivi cui tendere, e potenziare la reputazione delle istituzioni (e partner) al servizio del settore. Quattro i premi assegnati alle imprese per quattro distinte categorie: Sprint, Fair Play, Top Player, Dream Team. Sette, i premi destinati ai lavoratori per altrettante categorie: Capocannoniere, Maratoneta, Women can Build, Giovane Promessa, 100/110 e lode, Happy Family. Due, le categorie per i premi assegnati ai consulenti del lavoro: Endurance e Fair Play. Anche quest’anno, Deloitte, prestigiosa società internazionale di revisione e consulenze aziendali, è Main sponsor dell’evento, con Unisalute partner fondamentale del sistema Casse edili per il sistema di welfare promosso per i lavoratori. Un ringraziamento va anche allo sponsor SOA GROUP che sostiene per il secondo anno questo progetto.