Traffico merci e flussi di passeggeri in crescita: nel porto di Bari oltre 1600 approdi gestiti nei primi otto mesi dell'anno

Una prima parte del 2022 contraddistinta da traffici record nei porti dell'Adriatico meridionale: è quanto emerge dai dati diffusi dall'Autorità di Sistema portuale (AdSPMAM) relativi ai primi otto mesi dell'anno. I numeri evidenziano, sottolinea l'Autorità portuale, "trend storici di crescita che superano le migliori performance pre-Covid". In particolare, "la stagione turistica, appena conclusa, ha impresso un notevole impulso alle attività dei porti dell’Adriatico meridionale, un trend che lascia ipotizzare un bilancio annuale da record".

Il bilancio complessivo

Nei primi otto mesi dell’anno, i porti del sistema (Bari, Brindisi, Barletta, Monopoli, Manfredonia e Termoli) hanno registrato complessivamente un totale di 3.715 accosti che rappresentano quasi il 27% in più rispetto al 2022. La quantità di merci movimentate ha superato i 13 milioni di tonnellate, per un +4% rispetto all’anno precedente. Numeri ancora più significativi in confronto con il 2019, anno pre-Covid: il 2023, infatti, sta dimostrando una crescita significativa del +16%, sia in termini di merci movimentate che nel numero di navi accostate. Le statistiche confermano che il vero punto di forza continua ad essere il traffico traghetti che ha portato ad un aumento importante del flusso di passeggeri che ha sfiorato gli 1,5 milioni di persone, rappresentando un incremento del 37% rispetto all'anno precedente e del 15% rispetto al 2019. Rilevante anche la movimentazione dei mezzi, camion e trailer, che è cresciuta del + 13% rispetto al 2022, con 226.000 veicoli movimentati.

I numeri del porto di Bari

Per quanto riguarda nello specifico il porto di Bari, esso si distingue per il numero degli accosti. Nei primi otto mesi dell’anno, infatti, il porto capoluogo di regione ha gestito ben 1.640 approdi. Tra imbarchi e sbarchi, inoltre, sono state movimentate oltre 5 milioni di tonnellate di merci, pari al +9,4% rispetto al 2022. Bari registra un vero e proprio boom nella movimentazione delle rinfuse solide e dei cereali in particolare che porta il comparto al +48% rispetto al 2022. Tra camion e trailers, in otto mesi, sono transitati quasi 130mila mezzi e oltre 48mila TEU. Il porto di Bari registra, inoltre - evidenzia l'Autorità portuale - "un’ottima performance anche per i flussi di passeggeri con un totale di quasi 817mila passeggeri traghetti, dato che si traduce in una crescita del +4,3% rispetto all’anno precedente, e più di 267mila croceristi, in crescita dell’8% rispetto al 2022".