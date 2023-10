Tre nuovi centri logistici Ups in Puglia a supporto dell’export locale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

UPS annuncia l’apertura di tre nuovi centri logistici nelle province di Bari, Taranto e Lecce, con una superficie complessiva di oltre 10.000 m2, a supporto delle PMI e dell’export del Made in Italy del Mezzogiorno. L’annuncio di UPS rientra nella strategia di potenziamento del network per consentire alle imprese locali un maggiore accesso ai mercati di esportazione più redditizi, non solo in Europa e negli Stati Uniti, ma anche nelle economie emergenti dell’Asia. Le esportazioni pugliesi hanno registrato nel 2022 un incremento del 14,8% rispetto all’anno precedente, in particolare del 21,9% verso i Paesi Extra UE, superando per la prima volta dal 2000 il valore di 10 miliardi di Euro . A un anno dall’inaugurazione del nuovo gateway di Bergamo, con l’apertura di tre nuove facility in Puglia, UPS continua a rafforzare la sua presenza capillare in tutta la Penisola per sostenere l’export delle PMI, struttura portante dell’economia del Paese. In particolare, intende agevolare le esportazioni delle eccellenze pugliesi perché traggano pieno vantaggio dalle opportunità di business oltre confine – stimate da ICE in 4,8 miliardi di Euro. Francisco Conejo, Country Manager di UPS Italia dichiara: “UPS da oltre trent’anni è a fianco delle imprese italiane con servizi logistici in grado di soddisfare l’aspirazione delle aziende di essere globali. Potenziare il nostro network e ottimizzare le operazioni perché le PMI del Mezzogiorno possano focalizzarsi sul loro core business, conferma la nostra fiducia nelle prospettive dell’economia locale”. I centri di Bari, Taranto e Lecce sorgono in una posizione strategica e permetteranno di offrire un servizio ancora più affidabile e puntuale in queste aree. Parallelamente all’espansione della rete di strutture operative, UPS infatti continua a estendere il network UPS Access Point con più 34.000 sedi di ritiro in Europa, di cui 4.700 in Italia e circa 250 soltanto in Puglia. Le consegne in questi punti, diversi dal domicilio, permettono di risparmiare fino al 33% di emissioni di carbonio rispetto a quelle tradizionali per soddisfare la domanda crescente di consegne più green da parte di consumatori online responsabili.