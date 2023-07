Aria condizionata insufficiente nelle cucine, domani sciopero dei lavoratori McDonald's di Bari e Casamassima

Troppo caldo in cucina, l'impianto di condizionamento non è efficiente. È questa la motivazione dello sciopero dei lavoratori dei ristoranti McDonald's di Bari a Casamassima, indetto per domani dalla Filcams Cgil e dalla Cgil metropolitana e provinciale del capoluogo pugliese.

Secondo gli addetti alle cucine, le condizioni di lavoro sarebbero rese impossibili dall'ondata di calore che rende gli ambienti interni ai ristoranti particolarmente caldi. Il contatto prolungato con le friggitrici e le altre apparecchiature surriscaldate, ha generato anche malori tra i lavoratori. Gli impianti di raffrescamento portatili, aggiunti nelle cucine, non hanno sortito gli effetti sperati: le condizioni di lavoro sono rimaste proibitive.

Domani, come riporta l'Ansa, incroceranno le braccia i dipendenti delle aziende Rm e Hb, esercenti marchio McDonald's: saranno in presidio dalle ore 18.30 alle ore 20.30 davanti ai locali di Bari, in via Sparano, e dalle ore 21 alle ore 23 a Casamassima, nel parcheggio del punto vendita.

I sindacati chiedono con urgenza la chiusura al pubblico nelle giornate da 'bollino rosso' e il relativo ricorso alla cassa integrazione per lavoratrici e lavoratori così come previsto dalle ultime disposizioni Inps fino a quando non sia possibile in intervento tecnico risolutivo.