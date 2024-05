I bulbi del Tulipark donati a scuole e associazioni: "Così torneranno a sbocciare". E a giugno arriva il FlorPark

I tulipani che nelle scorse settimane hanno colorato il 'Tulipark' di Bari, divenuto uno dei luoghi più visitati della primavera, torneranno a sbocciare l'anno prossimo in scuole, parrocchie, centri diuerni ed Rsa. I bulbi raccolti a fine fioritura, infatti, sono stati donati dall’azienda florovivaistica Esecuzione Verde Group, affiliata del 'Tulipark' per Bari, a Comuni, associazioni impegnate sul territorio, centri sociali, RSA e centri diurni, istituti scolastici, fondazioni ed istituti religiosi.

Trattati con la giusta cura e ripiantati nel giusto periodo, i bulbi torneranno a fiorire in primavera nel pieno rispetto del ciclo naturale dei tulipani. "Per gli anziani ospiti delle RSA, i disabili, le donne vittime di violenza, gli studenti di istituti scolastici ma anche per i 200 bambini orfani ospiti dell’Istituto religioso dei Carmelitani scalzi - spiegano i promotori dell'iniziativa - una nuova esperienza laboratoriale in cui potersi esprimere con rastrelli, cesoie, annaffiatoi e tagliaerba e sperimentare la personale predisposizione al giardinaggio accrescendo nuove competenze in un settore a contatto con la natura".

E mentre i tulipani restano inattivi per il consueto riposo vegetativo, dando appuntamento ai visitatori nella prossima primavera, le attività al Parco di Strada Torremassimo Chiurla a Bari continuano freneticamente per approntare l’offerta estiva. La prossima apertura è prevista intorno al 20 giugno e si chiamerà FlorPark.

Il parco, così rivisitato per un’alternativa verde ai fine settimana dell’estate barese, sarà caratterizzato dalla fioritura di specie tipiche del periodo proposte attraverso giochi scenografici di labirinti di mais, scacchiere di dalie, gladioli e zinnie.

Ad ottobre poi FlorPark proporrà il campo coltivato a zucche, un’originale occasione per apprezzare l’ortaggio tipico autunnale protagonista dei festeggiamenti per Halloween tra attività ludiche, giochi scherzosi e feste a tema.