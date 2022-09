Paesaggi naturali e hotel extra lusso: il settore turistico pugliese protagonista all'evento 'Pure Life Experiences' di Marrakech

La Puglia è sempre più protagonista del settore turistico internazionale. Gli scenari delle vacanze proposte della regione hanno strabiliato i tanti partecipanti del 'Pure Life Experiences', evento svoltosi a Marrakech che chiude oggi i battenti. L'importante fiera da oltre dieci anni coinvolge i principali travel designer del mondo, le proprietà di maggior prestigio, gli esperti di fama internazionale ed i giornalisti delle più autorevoli testate del settore turismo. Questa edizione ha visto la Puglia diventare regina del turismo di lusso, grazie alle sue location che abbinano paesaggi naturali incontaminati e grandi strutture ricettive.

L'edizione 2022 di 'Pure Life Experiences' si è avvalsa per il terzo anno consecutivo della collaborazione di Pugliapromozione, nel ruolo di 'destination partner'. La visibilità internazionale dell'offerta turistica pugliese è stata colta dagli oltre 500 buyers presenti all'evento. I partecipanti alla manifestazione sono ormai una vera e propria community, i cui principi guida sono la capacità di creare avventure su misura in destinazioni che ispirino i viaggiatori, avendo come obiettivo la salvaguardia del pianeta e delle comunità locali.

La Puglia, al Palais des Congrès di Marrakech, ha due aree espositive a cura di Pugliapromozione per presentare a buyers e media internazionali l’offerta del territorio, esperienze e itinerari di viaggio. Uno spazio è dedicato al Business, con le imprese selezionate dal 'Pure' tra le migliori realtà pugliesi del settore. Nel secondo stand si può scaricare e visualizzare la Guida 'Puglia routes & experiences, Travel trade edition', pensata per illustrare il meglio di itinerari ed esperienze con un taglio tecnico dedicato ai travel advisors di tutto il mondo.

Sarà proprio la Puglia ad ospitare il nuovo evento globale, 'Do Not Disturb 2022', dedicato alle esperienze di viaggio selezionatissime e ultra private, con uso esclusivo di proprietà. L’evento si svolgerà a Borgo Egnazia, nel Brindisino, dal 14 al 18 novembre.

In Puglia esistono 44 strutture classificate come hotel '5 stelle' e '5 stelle lusso', per un totale di 4.500 posti letto. Nel 2021 sono stati registrati 94mila arrivi per 310mila notti (il 3% degli arrivi in regione). La componente straniera è pari al 37%, valore nettamente al di sopra della media regionale del 25%, con introiti che ammontano a circa 40milioni di euro annui.

“Rendere la Puglia attrattiva tutto l’anno, non solo d’estate - dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - puntando su un turismo esperienziale, rispettoso dell’ambiente e delle comunità, capace di stringere legami con tutti i Paesi del mondo, è un obiettivo che stiamo realizzando con successo e che mira a sostenere l’economia e i tanti sforzi fatti dagli operatori del settore. La nostra attenzione deve essere massima nel rendere questo sviluppo turistico armonico con la vita delle città e delle persone".

“Il turismo esperienziale, in cui i viaggiatori sono immersi nelle tradizioni e nei luoghi iconici come le nostre masserie e i nostri paesaggi, ci permette di essere attrattivi per più segmenti di mercato - sottolinea l'assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane - Grandi operatori internazionali investono sempre più nella nostra regione e nel turismo di alta gamma".