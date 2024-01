Le bellezze della Puglia accessibili a tutti: con la Regione un bando da 1,3 per il turismo inclusivo

La Regione Puglia e l'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione hanno presentato l'avviso pubblico per il progetto 'C.Os.T.A'', per finanziare con 1,3 milioni di euro progetti per rendere accessibili a tutti le bellezze del territorio.

Ad essere finanziati saranno progetti sperimentali per una Puglia sempre più inclusiva, che interessano una platea potenzialmente amplissima. Basti pensare, ad esempio, che il 15% della popolazione mondiale, ovvero circa 1 miliardo di persone, ha qualche tipo di disabilità: in Europa sono 130 milioni (10 milioni solo in Italia) e di questi circa 50 milioni sono viaggiatori assidui, che prediligono il mare. A tutti loro, e a tante altre categorie di persone, dagli anziani ai genitori con figli piccoli, si indirizza il progetto di Regione Puglia e Pugliapromozione.

“Attraverso il progetto C.Os.T.A - ha dichiarato il presidente Michele Emiliano - la Regione Puglia e Pugliapromozione finanzieranno servizi e attività sperimentali per realizzare e potenziare sistemi integrati di accoglienza turistica accessibile, a beneficio di residenti e turisti, affinché tutti possano godere pienamente della bellezza del nostro territorio a prescindere dall’età, dalle capacità motorie e dalle altre caratteristiche personali. Siamo decisi a rimuovere gli ostacoli che, comprimendo i diritti di cittadinanza, limitano di fatto la felicità delle persone. Il valore aggiunto del progetto, realizzato con il contributo del Ministero per le Disabilità, sta nella metodologia cooperativa: enti locali, Terzo Settore e imprese del territorio saranno chiamati a co-progettare servizi e attività accessibili, inaugurando un approccio di rete che ci auguriamo diventi strutturale. Il coinvolgimento lavorativo di persone con disabilità nei progetti che saranno attivati è un altro aspetto qualificante dell’iniziativa, che segna un altro passo in avanti nella costruzione di una Puglia sempre più accogliente e inclusiva”.

Con l’avviso pubblico, nell’ambito delle azioni previste dal progetto C.Os.T.A., la Regione Puglia e Pugliapromozione puntano a selezionare e finanziare Progetti di Rete, per dare vita a Comunità Turistiche Ospitali, attraverso il potenziamento e la realizzazione di servizi e attività inclusive e accessibili, rivolti alle persone con disabilità e non solo.I progetti che saranno selezionati dovranno insistere prevalentemente sulle zone costiere del territorio pugliese, anche inter-provinciali, ed essere proposti da una rete che abbia al suo interno operatori del settore turistico, almeno un’amministrazione locale in ambito costiero o altro ente pubblico, e un ente del Terzo settore (che farà da soggetto capofila).

“Sono molto felice di partecipare oggi alla presentazione dell’Avviso con cui verranno finanziati progetti sperimentali finalizzati alla creazione di comunità accessibili affinché la nostra amata Puglia diventi sempre più inclusiva – commenta l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone –. Come istituzioni siamo chiamati per dovere morale ancor prima che istituzionale a dare vita ad iniziative come questa che abbraccia una platea vastissima, dalle persone disabili a cui è rivolta la nostra particolare attenzione, passando per i genitori con figli piccoli fino ad arrivare agli anziani. Vogliamo che tutti abbiano la possibilità di apprezzare e vivere le bellezze che la nostra meravigliosa Regione presenta e offre, valorizzandole attraverso il contributo di tutte le parti chiamate in causa, mettendole a disposizione di tutti i nostri concittadini non solo nei mesi estivi ed insistendo maggiormente sulle zone costiere del territorio pugliese, anche inter-provinciali. Ringrazio l’assessore Lopane con cui abbiamo lavorato con spirito di grande collaborazione e sinergia per questa iniziativa, ribadendo che il lavoro congiunto e integrato resta alla base del nostro operato quotidiano”.

“Apriamo il 2024 con una progettualità rivolta all’inclusione e al turismo accessibile, alle persone con disabilità per cui vogliamo costruire opportunità nella cornice di una strategia turistica regionale che pone al centro la sostenibilità, nelle sue varie declinazioni, accanto alla felicità per residenti e concittadini temporanei – dichiara Gianfranco Lopane, assessore pugliese a Turismo, Sviluppo e impresa turistica della Regione Puglia –. L’obiettivo principale è rendere la Puglia, attraverso servizi ed esperienze, una terra di ospitalità totale, riconoscibile in Italia e nel mondo, ma anche un esempio di buone pratiche di condivisione tra operatori pubblici e privati. L’avviso che presentiamo oggi relativo al progetto C.Os.T.A segue questi capisaldi ed è il frutto di un importante lavoro di squadra interassessorile, tra welfare e turismo, che vede l’impegno di 1,3 milioni di euro per la creazione di comunità aperte e solidali che connettano costa ed entroterra promuovendo un approccio alle vacanze senza barriere. Tracciamo ponti per garantire a tutti il diritto alla felicità. Ringrazio la collega Rosa Barone per la collaborazione e l’Aret Pugliapromozione per il coordinamento”.