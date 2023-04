Francesco Caizzi nuovo presidente dell'ente bilaterale del turismo: "Formazione e sostegno a imprese e lavoratori la priorità"

Francesco Caizzi, vice presidente nazionale e presidente pugliese della Federalberghi, è stato eletto alla guida dell’Ente Bilaterale del Turismo Puglia per il quadriennio 2023/2027. Il consiglio direttivo ha anche designato alla vice presidenza Marco Dell’Anna della Uiltucs-Uil.

Un nuovo importante incarico per il leader degli albergatori pugliesi e baresi, che consolida la presenza degli albergatori nell’organismo formato dalle imprese e dai più rappresentativi sindacati dei lavoratori del settore turistico (Faita, Federalberghi, Fiavet, Fipe, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.). L’EBT Puglia, costituito nel 1991, è parte integrante di una rete capillare di oltre 500 sportelli su tutto il territorio nazionale. La sua azione si concretizza nella promozione, organizzazione e attuazione di interventi al servizio delle imprese e dei lavoratori, con attività di formazione e qualificazione professionale, incrocio della domanda e dell’offerta di lavoro, sostegno al reddito e borse di studio, consulenza in materia di sicurezza e igiene.

"Ringrazio il Consiglio direttivo dell’Ebt per la fiducia accordatami. – dichiara Francesco Caizzi – Proverò a esercitare questo importante incarico con costanza e pervicacia. Sono convinto che l’Ebt debba giocare un ruolo fondamentale nella governance del settore turistico regionale, spero in buona sinergia con la Regione e il Governo centrale. Sono note le problematiche del turismo pugliese che primeggiano in questo ultimo periodo, anche in un momento in cui è in buona crescita. Le nostre aziende ricettive hanno bisogno di personale qualificato e motivato. Sarà, dunque, uno dei compiti principali dell’Ebt, quello di attivare azioni nell’ambito della formazione e del sostegno alle imprese e ai lavoratori, finalizzate a colmare l’attuale deficit di personale e, soprattutto, rendere più attrattive le professioni del turismo sia dal punto di vista economico sia da quello della soddisfazione personale. Per la nuova domanda di turismo esperienziale da parte di chi sceglie l’Italia e la Puglia in particolare, diventa fondamentale il ruolo delle persone che operano per l’accoglienza e la migliore fruibilità delle nostre bellezze (mare, borghi, cultura, tradizione, natura, e così via)".