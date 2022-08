Turisti in Puglia più 'attenti al portafoglio': nella regione si spende meno rispetto al resto d'Italia

La spesa media giornaliera dei turisti in Puglia è più bassa di quella del visitatore medio che trascorre una vacanza in Italia, lo afferma la Coldiretti analizzando i dati Isnart, l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. In Puglia, infatti, si spendono in media 40 euro al giorno a persona per l'alloggio, contro i 57 euro di spesa media del turista in Italia. Per le altre spese sostenute nel corso della vacanza in Puglia si aggiungono 61 euro, contro i 73 euro della media in Italia.

Durante questa periodo estivo, circa un terzo del budget, di italiani e stranieri, è stato destinato per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche, secondo i dati raccolti da Coldiretti in collaborazione con l'istituto Ixé. Il cibo rappresenta addirittura per il 17% degli italiani la principale motivazione di scelta del luogo di villeggiatura, mentre per un altro 56% costituisce uno dei criteri su cui basare la propria preferenza e solo un 4% dichiara di non prenderlo per niente in esame.

La spesa per le vacanze degli italiani, nell’estate del 2022, è aumentata del 16% rispetto all’anno precedente: secondo l'indagine Coldiretti-Ixé, la crescita del budget destinato al relax estivo è legata anche alla salita dell’inflazione per gli effetti della guerra in Ucraina.