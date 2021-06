Ultimo giorno della missione Puglia al Forum di San Pietroburgo, Emiliano: "Svolta per rapporti economici e politici"

Ultimo giorno della missione della Regione Puglia a San Pietroburgo per il forum economico Spief, un'occasione per tessere relazioni con investitori e istituzioni russe nel nome dei rapporti culturali, religiosi ed economici tra il tacco d'Italia e il grande Paese eurasiatico. La regione era l'ospite d'onore per l'edizione 2021

Per il governatore Michele Emiliano, la partecipazione 'è stata un successo straordinario delle imprese pugliesi che hanno incontrato partner importanti, stipulato accordi, posto le premesse per un futuro di business ma anche di collaborazione scientifica, in materia sanitaria, innovazione tecnologica, gestione della complessità dei sistemi urbani. Una missione piena di affetto anche da parte del popolo russo e delle istituzioni, abbiamo incontrato governatori e presidenti di regione della Federazione Russa e stretto nuovi legami. La stima è l’affetto per la regione di San Nicola sono fortissimi. Dopo 15 anni di lavoro intenso con la Federazione Russa possiamo dire che i nostro rapporti politici ed economici sono ad una svolta. Questa nostra presenza è stato il restart, la ripartenza dell’economia pugliese attraverso i nostri amici che sono il popolo russo e la cultura e la bellezza di questo Paese. Oggi siamo all’Eremitage, un museo straordinario caratterizzato da opere italiane stupende e che espone anche tanti vasi pugliesi, provenienti da scavi archeologici della Puglia. Dopo aver costruito in anni di lavoro relazioni virtuose con Mosca adesso per noi è il tempo di San Pietroburgo. Questa missione segna l’inizio di un percorso che intendiamo rafforzare nella capitale del Nord della Federazione russa. Quindi, viva la Puglia, viva questo popolo straordinario nel duecentesimo anniversario della nascita di Dostoevskij, uno degli autori che ha descritto l’umanità profonda di tutti noi, senza distinzione di confini, meglio di chiunque altro”.

Tra i numerosi incontri istituzionali del presidente Emiliano delle ultime ore, di grande rilievo sono stati quello con Drozdenko Alexander Yurievich, Governatore della Regione di Leningrado e poi con Margarita Bolycheva, Ministro degli Esteri della Repubblica del Bashkortostan. Il presidente Emiliano ieri pomeriggio ha anche partecipato alla sessione del Forum riservata solo ai più alti rappresentanti istituzionali ed economici dello Spief, alla presenza del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. In serata è stato ospite del Teatro di Stato Music Hall, accolto dalla Sovrintendente Julia Strizhak e da Fabio Mastrangelo, Direttore Artistico del teatro e Direttore Musicale dell'orchestra del teatro "St. Petersburg Northern Sinfonia".