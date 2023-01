Un'azienda pugliese "tra le migliori in cui lavorare in Italia": al gruppo Master il riconoscimento 'Great Place to Work'

Il gruppo pugliese Master, impresa di Conversano attiva nel mercato globale di accessori e componentistica per serramenti, "tra le migliori aziende per le quali lavorare in Italia". Il riconoscimento 'Great Place Work' è stato conferito all'azienda per il 2023.

Il questionario di analisi del clima aziendale sottoposto ai lavoratori "ha misurato ed analizzato in dettaglio l’opinione dei collaboratori riguardo ad un ampio ventaglio di tematiche lavorative tra cui il senso di appartenenza, la percezione di equità e di meritocrazia, la fiducia nel futuro dell’azienda, la credibilità nei riguardi della direzione e molte altre".

"Essere un’azienda certificata Great Place To Work per noi significa proseguire nell’impegno più importante per Master: mettere al centro la nostra risorsa più grande, le persone - ha spiegato Annacarla Loperfido, HR and Organization Director del Gruppo Master – Ogni giorno ci impegniamo per rendere Master un posto migliore in cui lavorare continuando ad investire sull'efficientamento dei nostri processi e sullo sviluppo delle nostre persone rendendole partecipi del percorso evolutivo intrapreso dall'azienda".

GPTW è una certificazione internazionale che ha lo scopo di accompagnare le aziende nel processo di crescita - è spiegato in una nota dell'azienda - supportando il management nello sviluppo della cultura organizzativa, con un approccio che pone sempre il collaboratore al centro. Ascoltando le voci dei dipendenti e le risposte che emergono dall’indagine, tra la popolazione aziendale è diffuso un forte senso di appartenenza e orgoglio per quanto l’azienda è stata in grado di realizzare nel corso degli anni.

Accanto ad un approccio collaborativo verso le risorse umane, "Master avverte la responsabilità di rappresentare un modello di sviluppo sostenibile promuovendo il progresso e la crescita florida del contesto sociale, culturale ed economico di cui fa parte". Conclude Annacarla Loperfido: "Rendiamo concreto il nostro impegno attraverso il piano di CSR Masterability che mira al cambiamento verso lo sviluppo sostenibile di una società coesa, contribuendo al raggiungimento di 9 dei 17 Obiettivi (SDGs) dell’agenda 2030 promossi dall’ONU, attraverso i suoi 3 piani di azione: People, Planet e Prosperity".