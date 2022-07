"Un negozio non è solo un negozio", il tour di presentazione nelle attività commerciali della città fa tappa in via Manzoni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La Confcommercio Bari, ha incontrato all’interno di Lucamante Arredamenti a Bari, un gruppo di commercianti dell'associazione Commercianti di Via Manzoni e Dintorni rappresentata da Patrizia Lucamante decana del commercio di Via Manzoni, per affrontare alcuni temi a supporto delle attività commerciali, quali ad esempio le misure creditizie, l'ormai consolidato Titolo II della Regione Puglia, illustrate dal Delegato al Credito di Confcommercio Dott. francesco Divenuto e dal Funzionario Dott. Filippo Gasparre di Confidi Confcommercio Puglia, e ancora il nuovissimo Bando d_Bari del comune di Bari "Un Negozio non è solo un negozio" presentato con il supporto dell'Amministrazione Comunale di Bari alla presenza dell'Assessora alle attività produttive Carla Palone. La nuova misura messa in campo dal Comune di Bari rivolta a tutti gli operatori commerciali al dettaglio con sede nello stesso Comune è l’iniziativa che sostiene gli esercizi di vicinato con contributi a fondo perduto per investimenti e gestione. In cambio, gli esercizi di vicinato beneficiari di contributo si impegnano a promuovere attività e servizi per migliorare la città. Un negozio non è solo un negozio sostiene le attività commerciali baresi attraverso: • il finanziamento, con un contributo a fondo perduto fino a 50.000 euro, di progetti di sviluppo commerciale con impatto economico, territoriale, sociale e culturale • l’erogazione di servizi di informazione, accompagnamento, formazione e networking a supporto della progettazione, della realizzazione e del follow-up dei progetti di sviluppo commerciale. Il Direttore di Confcommercio Bari Leo Volpicella intervenuto all’incontro ha illustrato tutte le potenzialità che un'associazione come la Confcommercio nella sua veste di Associazione di rappresentanza, riesce a creare un ponte tra gli operatori commerciali e tutti gli stakeholder e gli Enti locali (comuni, città metropolitana) per interloquire su tematiche di ogni genere legate ai vari settori economici. Per questo è stato ritenuto utile, e proficuo organizzare gli incontri direttamente sul territorio all'interno delle Imprese che ogni giorno producono, commercializzano e animano la città. L'Assessore, Carla Palone, ha ritenuto utile confrontarsi su questo grande progetto di rilancio con gli associati ed amici della Confcommercio per meglio illustrare sul campo questa possibilità di crescita in un mondo come quello del commercio di vicinato che ha necessità di cambiare continuamente pelle e di innovarsi, l'Amministrazione Comunale si propone di condividere con i commercianti le risorse e gli strumenti per cambiare insieme la città.