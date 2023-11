Un nuovo punto vendita per Citymoda: apre lo store di Triggiano 

Citymoda inaugura un nuovo punto vendita, il dodicesimo dell’azienda diretta dall’imprenditore barese Giancarlo Fiore, arrivando a Triggiano. Lo store sarà inaugurato oggi, 16 novembre, in via San Giorgio SP 60, km 3.200, con una grande festa nella quale si alterneranno musica e varie attività di moda e intrattenimento.

La struttura che sorge nella vecchia sede di una storica torrefazione barese, a differenza degli altri store proporrà una doppia offerta, un’ampia zona dedicata all’outlet con una doppia proposta e le nuove collezioni. Nella prima giornata sarà dato uno speciale benvenuto al pubblico con una variegata proposta di intrattenimento. Sarà allestito un ampio spazio dedicato al Photobooth, ovvero una location con sfondo, maschere, cornici, e oggetti di vario genere per permettere agli ospiti di farsi fotografie buffe e originale. Ci sarà la customizzazione di bag, in cui ci sarà la possibilità di trovare anche dei “lucky ticket” ovvero dei coupon sconto messi in palio sia da Citymoda che dai diversi partner. Saranno proposte due masterclass (gratuite su prenotazione) sui temi dell’Armocromia (dalle 16.30 alle 17 e dalle 17 alle 17.30) e del self make up (alle 17.30). Per tutto l’evento sarà, inoltre, proposto il djset di Fabrizio Maselli, disk jokey in attività dal 2002, protagonista di numerosi party nei più rinomati club locali, oltre che ospite di eventi all’estero. Il suo sound è caratterizzato da sonorità deep, tech e underground mescolate a melodie innovative. La sua musica farà da colonna sonora all’ happy hour con food e degustazioni di vino gratuite. La festa inaugurale sarà realizzata anche con la partnership di altre attività locali quali la ITS Mi. Ti. Moda di Martina Franca (Ta), un istituto professionalizzante del settore moda, le Cantine di Giovanni Aiello – enologo per amore di Putignano (Ba), Salvo Binetti Parrucchieri e la scuola di estetica Yves Segal di Bari.

Testimonial di questa inaugurazione saranno vari influencer locali del settore moda che parteciperanno e con il loro lavoro proporranno il loro punto di vista sul nuovo store di abbigliamento, che allarga l’offerta di un’azienda che dal 1995, grazie alla vision dell’imprenditore Giancarlo Fiore, si espande da Bari in tutta Italia. Con la nuova apertura Citymoda conta 9 negozi di abbigliamento in Puglia, 2 in Basilicata e 1 dedicato al mondo delle calzature in Lombardia.

“Ho deciso di aprire il primo punto vendita – ha spiegato Fiore – visitando una piccola cittadella della moda a New York, nei primi anni Ottanta. Dopo tanti anni, sono soddisfatto perché grazie all’aiuto dei miei figli, sono riuscito a dare piena forma a questo mio sogno”.

Il nuovo punto vendita di Triggiano, con il consueto format che contraddistingue il progetto, ovvero le grandi metrature, si sviluppa su un unico livello di circa 1500 mq diviso tra le nuove collezioni dei numerosi brand e quelle outlet.

L’ingresso sarà gratuito su registrazione attraverso il sito citymoda.it, dal quale sarà possibile prenotarsi per l’evento.



CityModa store – via San Giorgio SP 60 Km 3.200 – Triggiano (Ba)