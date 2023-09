Test d’ingresso universitari: come scegliere percorsi di laurea senza test d'ingresso ostativo

Esistono Università senza test d’ingresso? Iniziamo col dire che il MIUR ha introdotto i test d’ingresso per disciplinare l’accesso a tutte quelle facoltà, come Medicina oppure Scienze Infermieristiche, più richieste, garantendo un numero di laureati pari alle reali possibilità di inserimento in quelle professioni.

Ovviamente, non sempre i test d’ingresso sono sinonimo di qualità e, soprattutto, spesso restano esclusi tanti studenti meritevoli; per questo, sorge spontanea una domanda: “Sono davvero utili i test d’ingresso?”, o ancora, “Non è meglio Università senza test d’ingresso?”.

I corsi di Laurea senza test d’ingresso Unicusano Bari

Esistono nel panorama universitario italiano corsi di laurea con medesimo codice, ma che in altre università non prevedono il tanto temuto test d’ingresso.

Un esempio è l’Offerta Formativa di Unicusano Bari che propone diversi corsi di laurea triennali, magistrali e anche specialistiche.

La cosa interessante è che possono accedere a questi corsi sia i neo-diplomati, che vogliono intraprendere un corso di laurea, sia i ragazzi più grandi, che hanno già compiuto 25 anni, perché non vi sono limiti.

Di seguito i Corsi di Laurea tra cui scegliere:

Area Economica

Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management (triennale L-18)

Laurea Magistrale in Scienze economiche (LM-56)- curriculum Mercati globali e innovazione digitale

Corso di Laurea Magistrale in Scienze economiche (LM-56) – curriculum Gestione e professioni d’impresa

Area Giuridica

Corso di Laurea in Giurisprudenza (quinquennale LMG/01)

Corso di Laurea in Giurisprudenza (LMG/01) – Indirizzo Giurista d’impresa

Area Psicologica

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (triennale L-24)

Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) – curriculum Psicologia clinica e della Riabilitazione

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) – curriculum Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni

Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) – curriculum Psicologia dello sviluppo tipico e atipico

Area Ingegneristica

Corso di Laurea in Ingegneria Civile (L-7) – curriculum Strutture

Laurea in Ingegneria Civile (L-7) – curriculum Edilizia

Corso di Laurea in Ingegneria Civile (L-7) – curriculum Ambiente e Sostenibilità

Corso di Laurea in Ingegneria Industriale (L-9) – curriculum Agroindustriale

Laurea in Ingegneria Industriale (L-9) – curriculum Biomedico

Corso di Laurea in Ingegneria Industriale (L-9) – curriculum Gestionale

Laurea in Ingegneria Industriale (L-9) – curriculum Elettronico

Corso di Laurea in Ingegneria Industriale (L-9) – curriculum Meccanico

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (biennale LM-23)

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (biennale LM-29)

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (LM-31)

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM-33) – curriculum Produzione e Gestione

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM-33) – curriculum Automotive

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM-33) – curriculum Progettazione

Area Politologica

Corso di Laurea Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (triennale L-36)

Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (biennale LM-52)

Corso di Laurea Magistrale in Relazioni internazionali (LM-52) – curriculum Cooperazione e Sicurezza internazionale

Area Formazione

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) – curriculum Educatore Psico-Educativo e Sociale

Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) – curriculum Educatore Servizi per l’infanzia

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) – curriculum Esperto e Coordinatore dei Servizi educativi territoriali

Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) – curriculum Esperto e Coordinatore dei Servizi educativi per l’infanzia.

Area Ingegneristica “Percorso Eccellenza”

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e Informatica (L-8) – curriculum Informatica

Laurea in Ingegneria Elettronica e Informatica (L-8) – curriculum Elettronica e Telecomunicazioni

Corso di Laurea Magistrale in Informatica (LM-32)

Area Sociologica-Comunicazione “Percorso Eccellenza”

Corso di Laurea in Sociologia (L-40) – curriculum Crimine, sociologia giuridica e sicurezza

Laurea in Sociologia (L-40) – curriculum Sociologia economica, dell’ambiente e della sostenibilità

Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e ricerca sociale (LM-88) – curriculum Criminologia e Mutamento sociale

Laurea Magistrale in Sociologia e ricerca sociale (LM-88) – curriculum Sviluppo economico-sociale dell’ambiente e del territorio

Corso di Laurea in Comunicazione Digitale e Social Media (L-20) – curriculum Imprese e Istituzioni

Laurea in Comunicazione Digitale e Social Media (L-20) – curriculum Industria dei giochi e gamification

Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Digitale (LM-19) – curriculum Cultural and social Media

Laurea Magistrale in Comunicazione Digitale (LM-19) – curriculum Games Industry Management and Creative Direction

Area Scienze Motorie “Percorso Eccellenza”

Corso di Laurea in Scienze Motorie (L-22)

Laurea in Scienza e Tecnica dello Sport (LM-68)

Area Umanistica “Percorso Eccellenza”

Corso di Laurea in Lettere – Studi Umanistici (L-10) – curriculum Diffusione della conoscenza

Laurea in Lettere – Studi Umanistici (L-10) – curriculum Materie letterarie e linguistiche

Corso di Laurea Magistrale in Lettere – Scienze Umanistiche (LM-14) – curriculum Diffusione della conoscenza umanistica nelle forme multimediali

Laurea Magistrale in Lettere – Scienze Umanistiche (LM-14) – curriculum Lingua e letteratura italiana nella società della conoscenza

Corso di Laurea Triennale in Filosofia Applicata (L-05)

Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche Applicate (LM-78)

Con i corsi dell’Unicusano Bari puoi accedere all’università senza test d’ingresso. Gli esami si svolgono presso la sede di Bari: per avere informazioni ed essere contattato compila il form informazioni o recati presso Via Nicolai 75/a, oppure contatta i seguenti numeri telefonici: 0805739007-3402473493.