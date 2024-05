Stipendio del rettore aumentato del 128%: la proposta del cda di Uniba inviata al ministero

Il consiglio di amministrazione dell'università Aldo Moro ha concesso il via libera all'aumento dell'indennità del rettore, Stefano Bronzini, che cresce del 128%, passando dagli attuali 71.856 euro a 160mila euro annuali. L'iter interno all'università, riporta l'Ansa, si è concluso con l'avvallo del cda, che ha quindi presentato la richiesta al Mef. Sarà il ministero a decidere se approvare l'aumento, dopo aver esaminato la relativa documentazione.

L'aumento dello stipendio non è automatico. non né ancora effettivo: la proposta, riporta l'Ansa da fonti Uniba, è stato approvata in base a "un decreto del governo che consente agli atenei di effettuare azioni di questo tipo dal momento che le regole di ingaggio dei rettori sono cambiate".

Sarebbe stato deliberato, dal consiglio di amministrazione, anche l'aumento dell'indennità di consiglieri e sentori, in proporzione all'aumento delle responsabilità.