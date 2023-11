Università telematica: perché sceglierla e quale tra le migliori

Il momento che precede l’iscrizione all'università è accompagnato da una serie di dubbi e domande: ‘come scegliere l’università più adatta a me?’ oppure ‘come decidere che università fare’?.

Prima di spiegarti come capire quale università telematica prendere, ovvero a quale ateneo iscriversi, è d’obbligo una premessa.

Non bisogna cercare l’università telematica più facile, ma quella che si distingue per una serie di peculiarità tecniche e pratiche. La scelta dell’ateneo è fondamentale per il proprio futuro professionale.

Nel corso di questo articolo non ti parleremo di come scegliere la facoltà universitaria, ovvero l’indirizzo di studi più o meno attuale e spendibile sul mercato, ma ti indicheremo una serie di dettagli tecnico-pratici da analizzare per scegliere l’università giusta.

Il primo step riguarda l’analisi dei programmi dei corsi di laurea; la tipologia di contenuti, così come il livello di approfondimento e di aggiornamento, determinano la qualità del percorso. Un programma attuale permette di acquisire competenze orientate al mondo del lavoro, per cui immediatamente spendibili a livello operativo. Il dettaglio, tutt’altro che secondario consente di migliorare e ampliare notevolmente le prospettive lavorative.

Il passaggio successivo all’analisi del programma, riguarda la valutazione del corpo docenti.

La professionalità dei professori e il loro background sono elementi fondamentali per la qualità della formazione. Seminari di approfondimento, conferenze con professionisti ed esperti del settore di riferimento arricchiscono ulteriormente il programma, rendendolo fortemente professionalizzante.

Ultima, ma non meno importante, la valutazione di una serie di aspetti pratici come, ad esempio, la modalità didattica, i costi e i servizi offerti agli studenti.

Unicusano: tra le migliori università telematiche del 2022

L’università Unicusano si è distinta, negli anni, per la qualità della sua formazione e il tasso di soddisfazione dei propri studenti. Sono proprio le opinioni degli studenti a testimoniare l’efficacia del metodo formativo e dei servizi che, ogni giorno, si impegna a erogare per garantirsi il primato di migliore università telematica.



Come ha fatto Unicusano a essere ai primi posti nella formazione telematica in Italia? La fetta grande di questo merito sta nella qualità dei docenti. Per essere la migliore università telematica, poi, bisogna anche puntare agli strumenti didattici. L’università Unicusano vanta in questo senso WiFi gratis, eLearning all’avanguardia, streaming e eBook reader per libri accademici di prima qualità.



Completa il quadro la capacità di offrire formazione sempre nuova e al passo con i tempi, accanto alla qualità dei servizi. Ma vediamo insieme in che modo l’Ateneo Telematico può aiutarti a crescere personalmente e professionalmente durante tutto il percorso accademico.



La scelta dell’Ateneo giusto è sempre impegnativa per un futuro studente universitario. Che tu sia un neodiplomato o un professionista, la scelta della facoltà universitaria o del Master da frequentare è estremamente importante per la tua crescita e il tuo sviluppo.



Per questa ragione è fondamentale fare la scelta giusta partendo dalle opportunità presenti all’Università Niccolò Cusano.

Perché scegliere l’Università Telematica?

La prima domanda a cui vogliamo rispondere in questa guida è: Perché scegliere un’Università Telematica?

Ebbene, non esiste una risposta univoca a questa domanda: questo perché ci sono tanti motivi per cui dovresti assolutamente prendere in considerazione questa opportunità. Vediamo insieme i più interessanti:

Più tempo libero e organizzazione della giornata: la modalità telematica ti consente di fruire delle lezioni direttamente da casa tua o in mobilità. Tutto ciò di cui hai bisogno è una connessione internet e un device. La piattaforma di e-learning Unicusano è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Unire studio e lavoro: se sei un lavoratore che non vuole rinunciare al suo percorso di studi, l’università online è l’ideale. Questo perché, grazie alla flessibilità che offre la piattaforma, potrai organizzare al meglio i tempi e decidere tu quanto tempo dedicare allo studio e quanto al lavoro.

Possibilità di rivedere le lezioni: le lezioni dei docenti possono essere anche riviste, così che tu possa facilmente comprendere anche i concetti che, al primo ascolto, ti sono sembrati più ostici.

Tutor dedicato: l’università mette a disposizione degli studenti un servizio di tutoraggio per l’assistenza allo studio. Grazie alla figura del tutor, potrai organizzare al meglio il percorso formativo e interfacciarti con lui per ogni domanda circa il tuo corso di studi. Il tutor sarà a tua disposizione per informazioni sulla piattaforma telematica, per la stesura del piano formativo e per scegliere un metodo di studio coerente con il tuo stile di apprendimento.

Meno spese per gli spostamenti: laureandoti online e direttamente nella tua città, non dovrai sostenere costi per gli alloggi fuori sede. In questo modo ridurrai gli spostamenti al minimo e potrai rimanere nella tua città per conseguire la laurea. Soltanto gli esami da sostenere prevedono la presenza fisica nel centro Unicusano più vicino a te.

A conti fatti, quindi, l’università telematica risulta più economica di quella tradizionale. Facciamo ora un’altra precisazione importante, che risponde ad una delle domande che ci vengono rivolte più spesso: L’Ateneo Unicusano è riconosciuto dal MIUR.

Ciò vuol dire che il tuo titolo di studio conseguito alla Unicusano vale esattamente quanto un titolo di studio conseguito in un Ateneo “tradizionale”. L’unico aspetto che cambia sta nella metodologia formativa. A livello formale, la laurea Unicusano è 100% riconosciuta e permette l’accesso a esami di stato e concorsi pubblici.

Come funziona la metodologia telematica?

Se stai cercando la migliore Università Telematica, probabilmente vorrai conoscere nel dettaglio anche il funzionamento di questa metodologia didattica.

In realtà la metodologia telematica è estremamente semplice: tutto ciò che dovrai fare è seguire le lezioni video accedendo alla piattaforma di e-learning. Come specificato nelle linee guida, la metodologia telematica prevede alcuni obblighi per gli studenti:

La frequenza delle lezioni-video previste per ogni esame connettendosi alla piattaforma telematica, mediante le password di accesso fornite dall’Università (didattica erogativa);

Lo svolgimento del test di autovalutazione previsto alla fine di ogni modulo che compone l’esame; si precisa che le domande del test hanno il fine di accertare la preparazione dello studente sugli argomenti trattati, di conseguenza l’omesso svolgimento del test non consente l’accesso al modulo di studio successivo (didattica interattiva);

Lo svolgimento delle domande di verifica (compito di verifica) somministrate dal professore prima dell’esame (didattica interattiva).

Oltre a questo, la metodologia telematica dà diritto a:

Ricevimento del professore (2 ore per 2 volte al mese*), presso l’Ateneo/in videoconferenza;

L’assistenza continuativa del corpo docente e dei tutor disponibili in piattaforma e con i quali lo studente potrà comunicare mediante la chat, il forum e la messaggistica (didattica di supporto o tutoraggio).

Formazione online Unicusano: Corsi di Laurea e Master

Vediamo ora in cosa consiste, nello specifico, la formazione online erogata dall’Università Niccolò Cusano, per capire come scegliere un corso online.

L’Ateneo offre la possibilità di seguire online Corsi di Laurea, Master di I e II livello e Corsi di Specializzazione.

L’offerta formativa, estremamente ampia e variegata, è stata costruita in sinergia con le Aziende, per colmare il divario che tradizionalmente vige tra mondo accademico e mondo lavorativo.

Unicusano ha, all’attivo, una varietà di Corsi di Laurea Triennali e Magistrali da fruire con la metodologia telematica, pensati sia per neodiplomati sia per professionisti che non vogliono rinunciare a un percorso di studi o vogliono riprenderne uno in sospeso.

Ecco i Corsi di Laurea attualmente previsti nell’Offerta formativa Unicusano: https://www.unicusano.it/blog/didattica/corsi/

Dopo l’Università c’è sempre molta incertezza tra i neolaureati su quello che sarà il loro futuro professionale.

Per accompagnare gli studenti all’interno del mondo del lavoro, Unicusano offre il servizio Career Service, che organizza periodicamente Career Day e assiste gli studenti nella redazione del CV, dando loro consigli per affrontare al meglio un colloquio di lavoro.

