La Venere in versione 'influencer', seduta sugli scogli di Polignano: ecco la campagna di promozione turistica del ministero

"Il Ministero del Turismo ha scelto di utilizzare l'immagine ed il nome di Polignano per rappresentare l'Italia nella campagna di promozione turistica verso alcuni stati asiatici e americani". Lo scrive il sindaco di Polignano a Mare, Vito Carrieri sulla sua pagina facebook, a proposito della nuova campagna di promozione turistica che l'Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo, ha avviato per tutto il territorio nazionale.

Il filo conduttore che lega Polignano agli altri luoghi simbolo scelti per rappresentare la bellezza dell'Italia è rappresentato dal claim pubblicitario 'Open to Meraviglia' accompagnato dall'immagine della Venere dipinta da Sandro Botticelli nel 1485 circa, 'rivisitata' in chiave moderna con abiti con camicetta, gonna e borsa a tracollo. La scelta pubblicitaria ha lasciato perplessi i puristi dell'arte e gli amanti della tradizione: in discussione c'è la scelta di utilizzare un'opera fondamentale del patrimonio artistico nazionale in un contesto eccessivamente 'pop'. "Botticelli si starà rivoltando nella tomba" scrive un'utente in un commento ad un post dell'assessore comunale di Polignano Francesco Muciaccia. "Un mosaico di cose orribili e senza senso", scrive un altro cittadino, riferendosi a tutta la campagna pubblicitaria che vede la Venere immortalata in diversi luoghi e situazioni.

"Questa nuova Venere, in veste di virtual influencer - si legge sul sito del Ministero del Turismo - viaggerà lungo tutto lo Stivale presentando al mondo la 'meraviglia' dell’italianità, raccontandone i paesaggi, le mete iconiche delle città d’arte così come i piccoli borghi, le tipicità enogastronomiche e le tante declinazioni dell’offerta turistica ricca e variopinta che rendono così unico il patrimonio dell’Italia".

"Open to meraviglia è proprio il claim pensato per questa campagna multisoggetto nata da un’idea del Gruppo Armando Testa - precisa il Ministero - che si compone di un video promozionale e di una campagna affissione ambientata geograficamente tra scorci fortemente rappresentativi delle bellezze del sud, del centro e del nord Italia, ma che via via si comporrà di nuove tappe, proposte e itinerari, sulla base delle visite che la Venere compirà nei Comuni e nelle Regioni che decideranno di aderire alla campagna digitale, che vivrà nel profilo Instagram venereitalia23, nel sito Italia.it e nelle altre piattaforme social".

"È questa la valorizzazione che vogliamo - sottolinea il sindaco di Polignano nel post sulla sua pagina facebook - verso target sempre piu elevati ed internazionali che raggiungeranno il nostro Comune".