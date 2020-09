Vertenza ex Auchan-Margherita Modugno, Uil: chiuso accordo per il passaggio a Despar, 35 lavoratori saranno ricollocati

C'è l'accordo per il passaggio dell'ex Auchan-Margherita di Modugno a Despar. Ad annunciarlo è, in serata, la Uiltucs Puglia. L'accordo prevede, secondo quanto si apprende, incentivi volontari per 26 lavoratori, la riassunzione da parte di Maiora di 77 unità, mentre per i restanti 35 lavoratori Margherita si è assunta l'ìmpegno alla ricollocazione presso l'operatore commerciale che andrà ad occupare la restante area del sito commerciale.

Soddisfatto il segretario generale Uiltucs Puglia, Giuseppe Zimmari: "E' un accordo che garantisce i lavoratori - commenta - dopo una lunga vertenza nella quale gli stessi non trovavano sbocchi per il loro futuro. E' il miglior accordo possibile, siamo soddisfatti del risultato raggiunto".

Ha invece abbandonato il tavolo, come annunciato nel pomeriggio in una nota, laFilcams Cgil, che in un comunicato aveva espresso disappunto a proposito della "mancanza totale di garanzie per la ricollocazione del personale eccedente".