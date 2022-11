Vertenza Baritech, il Consiglio regionale chiede l'intervento dei parlamentari pugliesi: "Grave difficoltà per l'area industriale di Bari"

"Non avendo i tempi sufficienti a coinvolgere l’intero Consiglio su una vicenda che rischia di innescare una situazione di grave difficoltà per l’intera area industriale di Bari, la Commissione consiliare, con la prima firma apposta dalla Presidente del Consiglio, Loredana Capone, chiamerà a raccolta tutti i Parlamentari pugliesi nel tentativo di 'sospendere' la procedura di vendita, consentendo direttamente l’intervento del Ministero per il Made in Italy e perché valutino la presentazione di un emendamento alla Finanziaria dello Stato che rifinanzi almeno i quattro mesi mancanti di Cassa Integrazione". Sono queste le parole del comunicato della IV Commissione consiliare regionale pugliese, riunitasi oggi per affrontare la vertenza Baritech che vede a rischio i posti di lavoro di 118 dipendenti.

I lavoratori della Baritech sono attualmente in cassa integrazione, l'ammortizzatore sociale terminerà il prossimo 31 dicembre. Nell'ultimo tavolo fra le parti sociali, svolto nel Palazzo della Presidenza regionale, si erano aperti spiragli: la proprietà, infatti, dichiarò di essere disposta a valutare possibili acquirenti a patto che i compratori ricollochino tutti i lavoratori attualmente in cassa integrazione. Nel documento redatto dalla Commissione Consiliare è esplicitata la preoccupazione nei confronti delle azioni compiute dall’attuale proprietà che “mentre non riusciva a fissare incontri con quanti pure avevano manifestato il proprio interesse a rilevare l’azienda, dall’altra chiudeva un accordo di prevendita con altro acquirente, per una cifra di 4 milioni 100mila euro, ma senza maestranze".