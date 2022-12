Vertenza Baritech, spunta una nuova proposta d'acquisto: "Salverebbe tutti i posti di lavoro"

"Entro due giorni verrà presentata dal nuovo acquirente una proposta che prevede non solo l'acquisto dello stabilimento comprensivo di immobili e macchine, ma bensì la ricollocazione di tutto il personale". È quanto riporta la Cgil Bari, con un post sulla sua pagina facebook, in merito all'incontro che si è tenuto ieri in Regione per discutere della vertenza Baritech: i 115 lavoratori sono a rischio licenziamento, percepiranno la cassa integrazione fino al 31 dicembre, dopo saranno privi di ammortizzatore sociale.

"Noi continueremo nell'azione di mobilitazione e non arretreremo di un passo - precisa il sindacato in una nota - Non lasceremo soli i lavoratori finché questa vertenza non vedrà una soluzione che salvi i livelli occupazionali. Ci siamo impegnati entro 10 giorni dalla conclusione della trattativa a incontrarci presso Confindustria Bari per l'approfondimento sul progetto industriale".